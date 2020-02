Augusta, la lotta alle mafie parte dalla conoscenza: don Luigi Ciotti incontra gli studenti

“Oggi la mafie sono vive più che mai, sono più silenziose, sottotraccia. Sono ovunque, anche nelle piazze finanziarie. E sono forti. Per questo dobbiamo sostenere le forze dell’ordine, non essere omertosi e lottare per la giustizia sociale, per il lavoro per le politiche per i giovani”. Lo ha detto stamattina nell’auditorium “Giuseppe Amato” della Cittadella degli studi don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera, che ha fatto tappa ad Augusta come primo appuntamento nel siracusano in vista del prossimo 21 marzo, oggi legge dello Stato in cui si celebra, quest’anno a Palermo, la XXV edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso pubblico e che coinciderà, di fatto, con i 25 anni dalla nascita di Libera. “Il 21 marzo non è un corteo, né una manifestazione, ma un abbraccio con tanti familiari delle vittime innocenti delle mafie di ogni parte del mondo oggi. Non c’è memoria vera se non c’è impegno” – ha detto.

Accanto a Lauretta Rinauro, coordinatrice provinciale di Libera Siracusa e alla docente del Megara Rita Pancari, referente del presidio Libera di Augusta, davanti ai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, in oltre un’ora don Ciotti ha risposto alle domande poste all’inizio da Giulio Traina, Giulia Denaro, Isabel Pancaldo Anna di Franco e Roberta Di Bartolo, studenti del Megara e del Ruiz. Ha esordito precisando che rappresenta “un noi e non un io”, anche perchè Libera oggi raccoglie 1.600 associazioni in modo trasversale in tutto il mondo, e ai giovani che hanno affollato l’auditorium, qualcuno più distratto subito richiamato anche solo con uno sguardo, ha raccontato un po’ di sé.

Partendo dai suoi 17 anni e da quell’incontro per strada, importante e fondamentale, con un uomo che viveva ai margini dopo essere stato colpito da una di quelle “tempeste” della vita che possono capitare a chiunque. E che gli fece sperimentare dal vivo la forza e la potenza dell’accoglienza degli ultimi, dei più deboli che ancora oggi porta avanti dopo aver creato, a 20 anni, il “Gruppo Abele” che quest’anno ha compiuto 55 anni. Sempre con i poveri e con gli ultimi ha creato a Torino il primo centro contro la droga su strada, diventato un punto di riferimento per le tossicodipendenze, ha seppellito i primi tre ragazzi morti in Italia per overdose, ha contribuito alla legge che aperto i Sert in tutta Italia, ha anche ricordato del suo rapporto con Giovanni Falcone che aveva incontrato due mesi prima della strage di Capaci ad un corso di formazione sulle droghe, sottolineando l’alto valore della conoscenza e della formazione.

“Dobbiamo osare ed avere coraggio. Dobbiamo conoscere per impegnarci. Oggi la delega -ha aggiunto- è la peggiore malattia, una sorta di rassegnazione insieme ai silenzi complici e alla terribile omertà. Il problema più giovane è la mafiosità, sono 165 anni che ce la portiamo dietro. La mafia non riguarda solo il sud, non c’e regione d’Italia che può dirsi esente”. E ancora sono parole chiave “continuità, condivisione e corresponsabilità, anche la nostra indifferenza crea dei morti. Il nostro percorso deve essere caratterizzato da conoscenza e relazioni, stiamo cercando delle strade per aiutare chi vuole uscire dai circuiti della mafia”.

Il più altro rappresentante di Libera ha poi voluto dare forza e speranza ai giovani invitandoli a guardare comunque le cose belle che pure ci sono ovunque e sostenerle, a conoscere per poi agire e non girarsi dall’altra parte non dimenticando, in chiusura, Rita Atria, la diciassettenne siciliana di Partanna, nel trapanese che, dopo aver scoperto che la sua famiglia di origine era mafiosa, si era ribellata. Per questo e per il suo coraggio era stata rifiutata dalla famiglia e non ha trovato altra strada che togliersi la vita una settimana dopo la morte del giudice Paolo Borsellino, che per lei era diventato come un padre.

Dopo Augusta Don Ciotti si è spostato a Siracusa, agli istituti di istruzione superiore Einaudi e al comprensivo Archimede, per poi soffermarsi con il neo presidio di Libera Siracusa dedicato a “Mario Francese” e con le istituzioni locali presenti.