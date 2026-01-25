Augusta, la lega navale ospita la presentazione del libro “Il mistero dei Guerrieri di Riace – L’ipotesi siciliana”

La Sezione Lega Navale Italiana di Brucoli–Augusta organizza un evento culturale dedicato alla storia e all’archeologia, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle 18, nella sede della Lega Navale di via Libertà 114 a Brucoli.

Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Il mistero dei Guerrieri di Riace – L’ipotesi siciliana”, firmato dal dott. Anselmo Madeddu, medico e scrittore, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, nonché ricercatore e storico investigativo. Sarà lo stesso autore a guidare il pubblico in un percorso di approfondimento che intreccia dati archeologici, analisi scientifiche e fonti storiche, dando vita a quello che viene definito un vero e proprio giallo archeologico.

Il volume propone una rilettura originale e documentata di uno dei più grandi enigmi della storia antica, avanzando una suggestiva ipotesi che lega i celebri Bronzi di Riace alla Sicilia. Un lavoro di ricerca che ha già suscitato interesse anche a livello nazionale.

Nel corso della serata saranno inoltre proiettati filmati andati in onda sui canali Rai, a supporto delle tesi illustrate nel libro, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra immagini, ricostruzioni e testimonianze.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali promossi dalla Lega Navale Italiana di Brucoli–Augusta, con l’obiettivo di valorizzare la divulgazione storica e scientifica e favorire momenti di confronto aperti alla cittadinanza.