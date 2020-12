Augusta, Natale al Porto per fare sentire i marittimi meno soli

Quest’anno vogliamo dare particolare risalto alla celebrazione del Natale nel porto di Augusta. Il Natale è il momento più struggente per i marittimi, paradossalmente anche per i non cristiani, perché sentono forte la lontananza dagli affetti familiari e dal calore della famiglia. In tempi di Covid 19 la situazione è diventata ancora più pesante perché i marittimi sono “relegati” a bordo.

A tal proposito, la Guardia costiera propone tre iniziative per far sentire i marittimi un po’ pensati ed un po’ meno soli. Venerdì 18 dicembre sarà celebrato il Natale del porto nella Chiesa di San Giuseppe Innografo alle ore 10.30. La Messa sarà celebrata dal nuovo Arcivescovo, che, alla fine, incontrerà gli operatori portuali di Augusta, i quali presenteranno all’Arcivescovo la realtà portuale di Augusta. Ai marittimi sarà data la possibilità di parteciparvi via streaming facebook sulla pagina “Stella Maris Augusta”, perché abbiano l’opportunità di sentirsi con noi “una grande famiglia”.

Nei giorni di Natale daremo un piccolo regalo, con annessi auguri, a tutti i marittimi presenti nel porto. “Lo abbiamo fatto sempre, per quello che abbiamo potuto, ma quest’anno vogliamo farlo con più sistematicità ed in maniera più personalizzata. – si legge in una nota della Capitaneria – Abbiamo pensato ad una pen-drive incastonata in una scheda, contenente auguri vari, canti e storie natalizie etc. La pen-drive sarà, poi, utile ai marittimi per conservare dati, foto etc”.

Al dono parteciperanno, oltre agli operatori portuali di Augusta, anche l’ITF (International Transport Federation, il sindacato internazionale dei marittimi) e la Federazione Nazionale dei Piloti del Porto.

Il giorno di Natale, infine, sarà inviata a tutte le navi presenti in porto una torta tipica siciliana per porre il segno di una festa condivisa.

“Il Natale, infatti, è anche la festa dei sentimenti ed ogni uomo ha desiderio di essere riconosciuto e sentirsi pensato. – conclude la nota – Con questi segni vorremmo colmare un po’ la solitudine dei marittimi nel nostro porto. Attraverso di essi vorremmo veicolare il nostro affetto verso di loro e dire che essi ed il loro lavoro, spesso da tutti ignorati, sono per noi importanti e siamo loro grati.”