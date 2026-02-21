Augusta, la Giornata internazionale della donna nella scienza regala al “Megara” un encomio nazionale

L’11 febbraio gli studenti della classe 5^A del Liceo Classico “Megara” di Augusta hanno ricevuto un encomio per il progetto di Formazione Scuola Lavoro di lingua greca “Dιάλογοι”, indetto dall’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) Delegazione di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma, consistente nell’analisi e nello studio della figura femminile della donna del mondo antico in contrapposizione con il mondo moderno.

L’encomio, a livello nazionale, è stato celebrato l’11 febbraio, durante lo svolgimento della Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Ellenica (coincisa con la Giornata Internazionale della donna nella scienza), presieduta dalla prof.ssa Angela Cinalli, docente associato in Filologia Greca, dal prof. Giuseppe Lentini, docente associato di Lingua Greca, dal prof. Roberto Nicolai, docente ordinario di Letteratura Greca, dal moderatore prof. Maurizio Soninno, docente ordinario di Storia dell’Antichità presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e dalla prof.ssa Laura Surace, docente di Lingua e Letteratura Greca del Liceo “Leonardo da Vinci” di Terracina e membro e referente del Consiglio direttivo dell’AICC Delegazione di Roma, riguardo il tema “Διάλογοι: Conversazioni al Femminile tra l’antico e il moderno”.

Davanti a tutti i Licei Classici d’Italia, collegati in modalità on-line con l’aula magna dell’Università “La Sapienza” di Roma, la prof.ssa Cinalli e il prof. Nicolai hanno elogiato pubblicamente il lavoro svolto dagli studenti della classe 5^A del Liceo Classico affermando la loro spiccata attinenza al tema del progetto FSL “Dιάλογοι”, soprattutto la realizzazione dell’elaborato che riportava la differenza tra la donna greca Berenice, regina d’Egitto, e la donna moderna Samantha Cristoforetti, astronauta, ingegnera e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale.

Il giudizio finale dei due docenti accademici riporta le seguenti parole: “Il Video è attinente al tema del progetto di FSL di lingua greca “Dιάλογοι”, spiccata rilevanza nella descrizione della figura femminile dell’antica Grecia in contrapposizione con il mondo contemporaneo, rilevando l’audacia femminile e diritti della parità di genere”.

La 5^A del Liceo Classico, guidata dalle docenti Maria Adelaide Scacco (tutor FSL) e Gabriella Lombardo, ha realizzato un elaborato multimediale, in cui è stata studiata e confrontata la figura femminile, in ambito scientifico, politico e culturale, soprattutto descrivendo la tematica dell’emancipazione femminile e il ruolo della donna nella famiglia e nel mondo del lavoro.

Si ringrazia per la collaborazione l’assistente tecnico del laboratorio d’informatica Franzo Cirinnà.

Gli importanti risultati così ottenuti, che collocano il Liceo Classico “Megara” ai primi posti sia a livello nazionale che regionale, sono stati accolti con grande soddisfazione dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, dalla docente referente del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera e dalle docenti referenti FSL Gabriella Lombardo e Maria Grazia Muscolino, a cui si associa l’intera comunità scolastica.

Si riportano di seguito i nomi degli studenti coinvolti nel progetto.

Anna Armenio, Carola Barbarino, Ludovica Benevento, Roberta Bonnici, Carola Bosco, Matteo Bottino, Martina Damiata, Gaia Grasso, Federica Lombardo, Gabriel Magnano, Gianmarco Niciforo, Sveva Passanisi, Alessia Ricca, Laura Sardo, Federica Ternullo.