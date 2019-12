Augusta, la Fratres inaugura i nuovi locali e raccoglie 1200 donazioni di sangue all’anno

E’ stato un anno positivo il 2019 per la Fratres che ha registrato un incremento di 100 donatori di sangue che ad oggi sono oltre 730. E’ quanto ha detto il suo presidente Lugi Nicosia che nei giorni scorsi ha presieduto la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali ristrutturati nella storica sede di via Gramsci, alla Borgata, intitolata per l’occasione ad Antonino Zagami primo medico prelevatore del gruppo nato nel 1984 insieme con la Fraternità di Misericordia

“Le sacche raccolte in sede e in ospedale – ha aggiunto Nicosia- sono state 1200, con un incremento del 25 per cento, mentre tramite la nostra emoteca abbiamo raccolto a Ferla 130 sacche. Un plauso va ai nostri tecnici che da anni consentono agli abitanti di Ferla di donare. Anche se i numeri sono confortanti siamo distanti dagli standard che prevedono 40 donatori ogni mille abitanti, dobbiamo crescere ancora tanto. Dobbiamo raggiungere le cose si fanno insieme e tutti possiamo fare qualcosa, chi non può essere donatore si faccia promotore tra gli altri. Bastano pochi minuti per salvare una vita e diventare in maniera inconsapevole l’eroe di qualcuno”.

La Fratres riesce a coprire il fabbisogno locale di sangue in supporto all’ospedale Muscatello e anche ad altri nosocomi di Catania e Messina e la sua importanza sul territorio è riconosciuta da tutti, a cominciare dal sindaco Cettina Di Pietro che ha tagliato il nastro insieme al il presidente Luigi Nicosia e ha ribadito l’importanza e invitato tutti a donare, ed è intervenuta insieme ad autorità militari e religiose. Nel cortile antistante si è tenuta una conferenza moderata da Giuseppe Tringali in cui Salvatore Cannava’, fondatore insieme al Kiwanis nel 1984 della Misericordia e del gruppo donatori Fratres di Augusta insieme ha ricordato che “quando ci siamo insediati si raccoglievano 10 sacche di sangue e il resto si acquistava, siamo passati dalla cultura delle compravendita del sangue alla cultura della donazione”.

Luisa Farieri, volontaria del gruppo dal 1999, dall’anno scorso presidente provinciale e al secondo mandato di presidente del gruppo Fratres di Rosolini ha sottolineato che “il gruppo di Augusta è un modello da seguire sia per l’organizzazione che per la professionalità ed è l’unico in provincia di avere una autoemoteca autorizzata”. Salvatore Di Fazio, direttore sanitario della Fratres e responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale Muscatello ha ricordato i collaboratori e anche il primo medico Antonino Zagami, “un pilastro, il primo presidente che ha dato moltissimo”.

Palmina Liliana Dipasquale, presidente del consiglio regionale Fratres della Sicilia, ha detto che la Sicilia registra il tasso più alto di talassemia che sono 2500 nella regione. Sono stati, infine, consegnati riconoscimenti ai volontari che si sono distinti per la loro perseveranza nel numero delle donazioni: Silvio Corallo (50), Antonietta Zoncheddu (25), Graziano Armenio, Domenico Calio’, Rosario Costa, Stefano Durante, Antonio Iocca, Francesco Mastronuzzi, Luigi Occhietti, Alberto Sciuto (35), Marilena Carpinteri, Daniela D’Amico, Rosalba Di Gregorio, Rosa Di Stefano, Danila Giandinoto e Daniela Sole (18)