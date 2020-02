Augusta, la fake news del giorno sul Coronavirus “colpisce” le scuole: nessuna chiusura

Ancora una fake news sulla psicosi da Coronavirus che sta coinvolgendo un po’ tutta Italia. Oggi la falsa notizia riguarda la (falsa) chiusura degli istituti scolastici. Da stamattina sta infatti circolando il seguente messaggio: “Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero.” E in chiusura il link, quello vero, del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una fake news resa verosimile per cercare di influenzare, è proprio il modo di dirlo, la popolazione in un ulteriore stato di panico e di confusione su ciò che deve e ciò che non deve essere creduto. Con Siracusa e provincia, purtroppo, non immuni al virus delle notizie false. Al momento, infatti, come confermato anche dall’assessore Sirena sulla propria pagina social, non vi è alcuna comunicazione ufficiale data dagli organi istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Prefettura, Presidenza della Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Comune) tramite i canali ufficiali.

Insomma per adesso e fino a nuovo ordine a scuola “porte aperte”.