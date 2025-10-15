Augusta, la denuncia: “i parcheggi riservati occupati abusivamente ostacolo quotidiano degli studenti con disabilità”

Parcheggi riservati occupati abusivamente: un ostacolo quotidiano per gli studenti con disabilità dell’Istituto Superiore “A. Ruiz”e il liceo “Megara” di Augusta

L’associazione 20 novembre 1989 Onlus denuncia una situazione grave e persistente che lede i diritti degli studenti con disabilità: gli stalli riservati al parcheggio per persone con disabilità e lo spazio destinato al pulmino del trasporto scolastico presso l’Istituto superiore a Ruiz sito in via Citrus è presso il liceo Megara in via strazzulla Augusta sono sistematicamente occupati da veicoli o motocicli privi di autorizzazione.

Questa condotta incivile, oltre a violare le normative vigenti, rappresenta un ostacolo concreto all’accesso sicuro e dignitoso alla scuola per gli alunni con disabilità, compromettendo la loro autonomia, puntualità e serenità. Il disagio arrecato non è solo logistico, ma profondamente umano e sociale.

A farsi portavoce di questa denuncia è il Presidente dell’Associazione Nazionale 20 Novembre 1989, Sebastiano Amenta, che sottolinea

«Rispettare gli spazi riservati non è solo un obbligo di legge, ma un gesto di civiltà e rispetto verso chi ogni giorno affronta barriere che potrebbero essere facilmente abbattute con un po’ di attenzione e responsabilità» – dichiara Amenta.