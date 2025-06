Augusta, “La cultura del mare”: terzo posto per due studenti del Ruiz

Anche due studenti dell’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” sono stai premiati nei giorni scorsi, al Castello Maniace, alla VIII edizione del concorso “La cultura del mare”. Si tratta di Vittoria Giovanniello, di 4BL del liceo scientifico delle Scienze Applicate che ha conquistato il terzo posto nella sezione letteraria Triennio superiore con il racconto “Odissea di un mare di oggi”, mentre Joshua Sollazzo, di 1AI settore tecnologico, indirizzo Informatica ha ottenuto il terzo posto nella sezione letteraria Biennio superiore con la poesia “Il mare”.

Promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa in collaborazione con l’Isab, la Capitaneria di porto di Siracusa, l’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, l’istituto Gagini, la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa e il Consorzio Area marina protetta del Plemmirio, il concorso mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole primaria e secondaria sulla valorizzazione del mare come risorsa comune e sull’importanza del rispetto delle norme per proteggerlo e tutelarlo.

Vittoria e Joshua, accompagnati a Siracusa dalla docente Gabriella Salemi, hanno letto i loro lavori letterari al pubblico presente e sono stati premiati con una targa ricordo a suggellare la loro capacità di trasformare le emozioni del mare in parole che ispirano e commuovono.

“Un concorso importante per le giovani generazioni – ha dichiarato la dirigente Maria Concetta Castorina nel congratularsi con i due studenti– perché punta l’attenzione dei nostri ragazzi sui temi dell’ambiente, in questo caso del mare, inteso come bene comune da salvaguardare”