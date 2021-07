Augusta, la Costituzione donata ai diciottenni di Ruiz e Megara: l’iniziativa nel giorno del ricordo di Paolo Borsellino

Hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione italiana da parte dell’amministrazione comunale alcuni studenti dei due istituti superiori augustani, Ruiz e del Megara che l’altro ieri, in occasione del 29° anniversario della strage di Via D’Amelio, a Palermo – in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – hanno preso parte alla manifestazione che si è svolta in piazza Castello, ai Giardini pubblici. I 22 studenti, tutti neo diciottenni in rappresentanza delle due scuole e che rappresentano il futuro, sono saliti sul palco per ricevere la preziosa copia dalle mani dell’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali e dell’ Innovazione tecnologica Rosario Sicari e del presidente del Consiglio comunale Marco Stella.

Si tratta di Camilla Canonico, Mariagrazia Di Leo, Lorenzo Fortuna, Marco Gazzano, Raffaele Mallo, Giorgia Mangiameli, Alberto Marotta, Azzurra Marotta, Alessandra Pinacchi, Elena Torrisi, Giulio Traina per il Megara; Giorgia Torrisi, Maria Concetta Risetti, Paola Cardile, Sebastiano Spinali, Carla Ruisi, Domenico Sosta, Giulia Turino, Gabriele Albano, Giulia Cacciatore e Giuliano La Ferla per il Ruiz. Gli studenti erano accompagnati dai docenti dei licei Anna Lucia Daniele e Giovanna Scala e del secondo istituto superiore Carmelinda Patania, Paolo Trigilio, Rossana Bellistri, Concetta Baffo e Stefania Anfuso. “Un gesto importante soprattutto in un giorno come questo, poiché il nostro presente si costruisce sulla memoria del passato ed è importante conoscere il nostro passato per vivere il presente e poi il futuro” – ha commentato al microfono il rappresentante d’istituto del Megara Giulio Traina.

L’ iniziativa è stata preceduta dall’ “Omaggio a Paolo Borsellino e agli uomini onesti della nostra terra” di Giuseppe Castello, cantastorie di Monterosso Almo che con alcuni particolari cartelloni raffiguranti immagini ha rievocato, a suo modo, la storia dei due giudici siciliani, Falcone e Borsellino uccisi dalla mafia. L’evento era inserito nella “Giornata della legalità nel ricordo di Poalo Borsellino” promosso dal Comune che ha esposto un lenzuolo bianco dal balcone del Municipio nel ricordo delle stragi e di tutte le vittime di mafia. E alle 16, 59, ora dell’esplosione dell’autobomba in via D’Amelio a Palermo 29 anni fa, ha intonato il silenzio con la tromba del maestro Gaetano Galofaro.

A ricordare, inoltre, il sacrificio del giudice antimafia e della sua scorta c’erano anche il presidio di Libera “Angelo Vassallo” e il circolo di Legambiente “Cipa” di Augusta che, sempre in piazza Castello, nel giorno della commemorazione della strage, con il loro gazebo informativo hanno voluto promuovere la cultura dell’antimafia, della memoria e dell’impegno.