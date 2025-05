Augusta, la Corte di Federico II di Svevia rivive con il Principe di Napoli

È giunto alla “quindicesima annata, di scoperta e di incontro con la storia” il corteo storico dedicato a Federico II di Svevia, ideato e realizzato dal primo istituto comprensivo Principe di Napoli, che ieri pomeriggio ha attraversato via Principe Umberto, nell’ambito dei festeggiamenti del patrono san Domenico. Alunni, docenti, genitori e collaboratori, guidati dal dirigente scolastico Agata Sortino, hanno fatto rivivere alla città di Augusta lo splendore della corte federiciana, presentando in piazza Duomo una serie di suggestive coreografie, realizzate dall’insegnante Rosi Centamore, che hanno visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’istituto.

Ad arricchire il corteo quest’anno è stata la rappresentazione teatrale di un incontro presunto tra Federico II e Francesco D’ Assisi interpretata dagli studenti della scuola secondaria, seguiti dalla docente Alessandra Traversa. Le cronache del tempo riferiscono che un giorno Federico II venne a sapere che l’umile fraticello apostrofava con parole di fuoco la sua corte per la lussuria e l’avidità.

L’ imperatore non si scompose ed invitò Francesco al Castello di Bari. Da questo presunto incontro scaturisce un esempio prezioso di amicizia e rispetto tra le genti, valori universali che collocano la rappresentazione del Corteo in un contesto attuale e concreto. La voce fuori campo di Davide Sbrogió ha accompagnato le performance degli ingressi in piazza e delle esibizioni.

Un nuovo ingresso a Corte è stato segnato dai “poeti” della Scuola poetica siciliana, rappresentato dai ragazzi e dalle ragazze del plesso Saline, che con il loro passaggio animato, seguito da Sara D’Amico, hanno dato luce all’aspetto letterario e cosmopolita dell’impero.

A conclusione dello spettacolo le acrobazie degli sbandieratori, guidati da Rossella Leone, che con destrezza ed abilità hanno reso omaggio all’ imperatore. Hanno omaggiato l’imperatore Federico la corte con dame e cavalieri, odalische e saraceni, danzatrici e giullari per ricordare l’uomo dal grande ingegno che alla nostra storia rese imprese e gloria. L’aspetto organizzativo del progetto è stato supervisionato dall’insegnate Giuseppe Salemi, in collaborazione con la docente Tiziana Repici.

A ringraziare quanti si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, la dirigente Agata Sortino ha sottolineato l’impegno, la collaborazione e la professionalità di quanti ogni anno si spendono per regalare alla comunità augustana un tuffo nella storia e nelle tradizioni delle origini, volgendo sempre uno sguardo al presente.