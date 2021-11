Augusta, la Consulta per le persone con disabilità promuove il concorso “Diverso da chi”

Si chiama “Diverso da chi?” il primo concorso indetto dalla consulta Consulta per le persone con disabilità del Comune di Augusta e rivolto agli alunni di ogni ordine e grado del Comune di Augusta con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, stimolando la loro riflessione proprio sul mondo della disabilità e rendendoli cosi consapevoli e capaci di operare dei cambiamenti all’interno del contesto scolastico e sociali. In sostanza capaci di Attuare la vera inclusione scolastica che non avviene solo grazie agli insegnanti e ai dirigenti scolastici ma principalmente grazie agli alunni che hanno un ruolo fondamentale nel facilitare l’espressione dell’unicità e delle peculiarità di ogni studente con o senza bisogni educativi speciali.

“Questo processo rappresenta per tutti un’opportunità di crescita imperdibile– afferma il presidente della Consulta Sebastiano Amenta- l’obiettivo che ci si prefigge è quello di sensibilizzare le giovani generazioni, di offrire un’occasione di riflessione e possibilmente di critica/autocritica su aspetti della vita sociale. Dal punto di vista formativo si ritiene l’esperienza del concorso un’importante occasione per far riflettere e per stimolare la consapevolezza delle proprie percezioni, emozioni ed eventuali pregiudizi nei confronti della disabilità e diversità più in generale. Con il supporto dell’insegnante gli studenti potranno esprimere le proprie idee, collaborando e cooperando, delineando in questo modo un miglior senso civico, da trasmettere in modo capillare a tutte le famiglie coinvolte. Una commissione interna della Consulta selezionerà i lavori più significativi, i premi per le classi vincitrici sono erogati grazie al contributo delle cooperative sociali e delle associazioni che – conclude- operano all’interno della Consulta e che con la loro generosità ed impegno rendono possibile lo sviluppo di questo progetto.”

Per partecipare bisogna presentare i lavori entro oggi, i vincitori saranno premiati durante la prima edizione della Giornata internazionale per la disabilità, organizzata a livello cittadino e patrocinata dal Comune di Augusta, in programma venerdì mattina 3 dicembre nell’auditorium del Comune, alla Cittadella degli studi.

La Consulta per le persone con disabilità del Comune si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla tematica della solidarietà e dell’ inclusione sociale per un miglioramento della qualità della comunicazione ed informazione in materia dei diritti dei cittadini. Fin dalla nascita a maggio, si è messa al servizio della comunità allo scopo di promuovere la qualità della vita dei cittadini con disabilità in collaborazione con l’amministrazione comunale, attraverso iniziative volte alla rimozione delle barriere fisiche, mentali, culturali e sociali che impediscono l’uguaglianza dei diritti ed il miglioramento dei servizi in favore dei disabili. La compongono: XX Novembre con Sebastiano Amenta (presidente) ed Alessandro Settipani, Crass con Carmen Malerba (vice presidente), Itinera Percorsi nell’arco di Vita con la Annarita Carlotta (segretaria), l’Albero con Massimo Salamone, il Faro Augusta con Giovanni Spadaro, Teniamoci per mano con Mirko Birritteri, il Consorzio siciliano riabilitativo sezione Augusta con Mario Roggio, l’ asd Nuova Augusta con Sebastiano Mazziotta e l’associazione sportiva Augusta non vedenti con Sebastiano Patania.