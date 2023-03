Augusta, la Comunità energetica rinnovabile: un’azione concreta per la transizione ecologica

Il Comune ha ricevuto 16.000 euro per le spese amministrative di costituzione delle comunità energetiche. È quanto emerso, nei giorni scorsi, al convengo che si è svolto nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I” promosso da Legambiente Sicilia e dall’associazione alla presenza di un numeroso pubblico. Dopo i saluti di Domenico Ciacchella e di Mimmo Di Franco, rispettivamente presidenti delle due associazioni, ha preso la parola Anita Astuto, ingegnere, che ha spiegato le comunità energetiche rinnovabili e solidali (Cers) sono formate da gruppi di cittadini, soggetti privati o enti che, costituendosi come soci e unendo le forze, possono creare uno o più impianti per l’autoproduzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Perseguono benefici economici – con la diminuzione del prezzo – e ambientali, evitano l’uso di combustibili fossili e la conseguente emissione di sostanze inquinanti e climalteranti. Della comunità possono fare parte sia soci produttori, in quanto proprietari di impianti di produzione di energia rinnovabile, sia i soci consumatori che utilizzano l’energia immessa in rete dai produttori. Soggetti coinvolti sono i cittadini, le attività commerciali, le imprese, le scuole, gli Enti pubblici, gli ospedali, i condomini.

Rosario Sicari, assessore all’ Innovazione tecnologica, ha sottolineato che il Comune sostiene, promuove e costituirà le Comunità energetiche a cui i cittadini potranno aderire liberamente e per le quali ha ricevuto le prime somme per le spese amministrative di costituzione.

Francesco Peluso, ingegnere, ha illustrato il funzionamento delle comunità, suggerendo che la costituzione giuridica delle comunità parta dal basso e cioè dai cittadini. Hanno fornito chiarimenti e contributi anche Enzo Parisi di Legambiente, Mario Roggio dell’ Ordine degli ingegneri, Cinzia di Modica del Comitato Stop veleni e la consigliera comunale Chiara Tringali che ha dichiarato il proprio appoggio a questo tipo di iniziative per il risparmio energetico e per un ambiente più pulito.