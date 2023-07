Augusta, la Compagnia teatrale “Redicuore” finalista del premio Ulisse

La compagnia augustana “Redicuore” calcherà questa sera il palcoscenico dell’anfiteatro Villa Belvedere e del Castello di Carini, nel palermitano, come finalista nella decima edizione del “Premio Ulisse” per il teatro, un concorso a carattere regionale inserito nel circuito nazionale del Gran premio del teatro amatoriale. L’importante rassegna, promossa dal Comitato regionale Fita Sicilia, dall’associazione folkloristica carinese Aps e dal Comune di Carini, ha visto in gara ventuno compagnie, tra cui la giuria ha scelto le 5 finaliste, tra cui la compagnia “Redicuore” che porterà in scena l’ adattamento de “A vilanza” di Luigi Pirandello e Nino Martoglio, dopo il grande successo di pubblico riscosso questo inverno nei teatri del nostro territorio.

La regista Patrizia Gula guiderà, anche questa volta, il cast alla messa in scena di un’opera sicuramente complessa, ma sapientemente riletta in chiave moderna. Tra gli interpreti Stefania Arena, Gaetano Russo, Titti Puzzo, Salvatore Randazzo, Marilena Russo. In scena per il prologo ideato dalla regista ci saranno anche Andrea Tringali e Santi Castrovinci insieme a Piera Di Benedetto, Kate Battaglia e Cinzia Scaduto, che si alternano nella direzione di scena insieme a Danilo Riciputo. Completano il nutrito gruppo teatrale i tecnici audio e luci Saverio De Luca e Antonio De Riggi e ancora Franco Arena, Uccio Blanco, Marco Patti e Andrea Matarazzo.

La premiazione del concorso avverrà il 30 luglio, ma nel frattempo la compagnia avrà un bel da fare. Infatti è anche tra le quattro finaliste del Festival delle Regioni d’Italia di Spoleto, un concorso a livello nazionale giunto alla seconda edizione, che si terrà dal 25 al 29 luglio nel Chiostro di San Nicolò. Organizzato da Federazione italiana teatro nazionale e dell’ Umbria – con la collaborazione del Comune di Spoleto e con il patrocinio della Regione Umbria, si lega idealmente alla grande storia del Festival dei due mondi valorizzando il patrimonio culturale e le peculiarità delle diverse regioni d’Italia. Rappresenterà la Sicilia.