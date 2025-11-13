Augusta, la compagnia “Redicuore” conquista il pubblico con “Vuoti a rendere”

È stato un vero e proprio trionfo quello che ha accolto il ritorno in scena della compagnia teatrale amatoriale augustana “Redicuore”, lo scorso 9 novembre, sul palco del Cine Teatro “Città della Notte”.

Il successo della serata porta la firma inconfondibile della regista Patrizia Gula, che ha scelto un testo profondo e ironico di Maurizio Costanzo, “Vuoti a rendere”, capace di toccare corde universali.

La regista, infatti, ha dimostrato una sensibilità straordinaria nel dirigere una commedia che, dietro il sorriso, nasconde una riflessione intensa sul tempo che passa e sull’amore che resiste, equilibrando i momenti di ironia con quelli di commozione.

​A dare voce e corpo a Federico e Isabella, la coppia protagonista, sono stati due attori straordinari, Titti Puzzo e Gaetano Russo. Entrambi hanno saputo incarnare con incredibile realismo e trasporto emotivo la storia di una coppia costretta a lasciare la casa di una vita. La loro intesa sul palco è riuscita a trasmettere ogni singola emozione: dai sogni rimasti nel cassetto ai piccoli rancori, fino ai grandi affetti e ai ricordi indelebili. Il pubblico, visibilmente commosso e divertito, ha premiato la loro bravura con applausi calorosi e scroscianti.hanno offerto una prova attoriale magistrale, affrontando un testo intenso e ricco di sfumature.

​​Il trionfo di “Vuoti a rendere” è stato reso possibile anche grazie all’eccellente lavoro di tutto il team dietro le quinte, che ha lavorato con passione per dare vita all’atmosfera voluta dalla regista: il direttore di scena Stefania Arena, il presentatore Danilo Riciputo, le assistenti Kate Battaglia, Piera Di Benedetto, Cinzia Scaduto e Marilena Russo, e il team audio-luci composto da Teo Tedesco, Antonio De Riggi e Salvo Randazzo.

La serata del 9 novembre ha così confermato ancora una volta la sensibilità, la passione e l’elevata qualità artistica che da sempre contraddistinguono la compagnia “Redicuore”, regalando alla città un momento di grande teatro.

E adesso lo spettacolo andrà in tournée! Prossimi appuntamenti il 21 novembre a Palazzolo Acreide presso il Cine teatro King all’interno della rassegna teatrale “Brame”, e il 14 dicembre a Carlentini presso il teatro “Turi Ferro”.