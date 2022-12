Augusta, la compagnia del Cactus si esibirà oggi al “Festival internazionale nouveau clown”

Si esibirà questa sera al palazzo del congresso di Taormina, alla prima edizione del “Festival internazionale nouveau clown” la Compagnia del cactus che condividerà il palco con artisti internazionali del calibro di Avneeer Eisenberg e Slava Polunin.

Dopo l’ esperienza al “Clown & clown festival” alla formazione teatrale augustana è arrivato anche l’invito a partecipare alla prima edizione del festival di nuovo teatro-clown che ha ricevuto il riconoscimento del ministero della Cultura e che nel triennio 22-24 consentirà all’organizzazione, curata dal “Theatre Degaret” di diffondere la cultura comica.

“Siamo lusingati di essere stati invitati alla prima edizione di un festival così prestigioso, ringrazio il direttore artistico del festival Daniele Segalin e Graziana Parisi che ci hanno convocati come rappresentanti del teatro clown in Sicilia. – ha commentato il regista e fondatore della compagnia Andrea D’Amico, conosciuto come “Unnico”- La formazione presente al festival sarà tutta al femminile e rappresenteremo in questa occasione la cultura comica del nostro territorio”

Durante il periodo natalizio la compagnia del Cactus presenterà lo spettacolo “Gran cabaret clown” in diversi comuni della Sicilia, Calabria e delle Marche e domenica 17 dicembre si esibirà all’auditorium “Giuseppe Amato” di Augusta.