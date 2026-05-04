Augusta, la coalizione progressista in piazza: il 6 maggio incontro pubblico con Nicola Fratoianni

Un momento di confronto aperto alla città sui temi politici, sociali ed economici. È quello organizzato dalla coalizione progressista di Augusta, che mercoledì 6 maggio 2026, alle 18:30 in Piazza Duomo, promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza.

Ospite principale dell’iniziativa sarà Nicola Fratoianni, deputato e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, che interverrà su alcune delle principali questioni al centro del dibattito nazionale e locale: lavoro, giustizia sociale, transizione ecologica e diritti civili.

Accanto a lui, interverranno anche esponenti politici e rappresentanti del territorio: Pierpaolo Montalto, segretario regionale SI–AVS; Salvo Pancari, candidato sindaco della coalizione progressista; Giovanni Ranno, segretario SI–AVS Augusta. Prevista inoltre la presenza delle assessore designate della coalizione: Alessandra Aloisi, Maria Moschitto, Maria Grazia Patania e Roberta Suppo.