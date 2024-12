Augusta, “La cicala e la formica” nel salotto di un talk show: debutto per gli studenti del liceo Megara

Hanno interpretato una rivisitazione in chiave moderna della favola di Esopo, ambientata nel salotto di un talk show, che ha fatto compiere al pubblico un tuffo nostalgico negli anni ’80, accompagnato da una sagace ironia su fenomeni della contemporaneità come quello degli influencer sui social network, gli studenti del laboratorio teatrale Pnrr del liceo Megara che hanno debuttato con “La cicala e la formica”. Lo spettacolo si è svolto nei giorni scorsi, nell’auditorium “don Paolo Liggeri” di palazzo San Biagio, per la regia della docente Gabriella Lombardo e la co-regia della docente Giuseppina Pugliares che hanno condotto il percorso formativo laboratoriale sin dal mese di novembre.

La messa in scena è stata finanziata con i fondi del progetto Pnrr Missione 4-2024/2025, finalizzato alla risoluzione dei divari territoriali nelle scuole di I e II grado per la lotta alla dispersione scolastica e l’inclusione, grazie al ministero dell’Istruzione e del merito. Lo spettacolo è stato presentato da Carola Bosco e Matteo Bottino della quarta AC ed è cominciata con i saluti della vicaria Sandra Amara a nome del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda, dell’ex preside Renato Santoro e dell’assessore all’Istruzione Biagio Tribulato, alla presenza del presidente del Consiglio d’ istituto Giovanni Ternullo, di docenti, studenti, genitori, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti di club service, associazioni e altre scuole.

Gli studenti conduttori e attori, molti dei quali non avevano mai recitato prima, hanno superato con successo la paura del palco e donato agli spettatori sorrisi e spensieratezza, motivati e incoraggiati dalle docenti Lombardo e Pugliares. Ad esibirsi i presentatori del talk show Riccardo Romano (1CS) e Francesco Piazza (1BS) che si è anche esibito al clarinetto, le cicale Alice Salerno e Benedetta Trigilio (1AC), le formiche Maisa Cifariello (3ASU) e Domenico Risetti (1BS), l’ autista Manuel Laudani (1AC), lo chef Matteo Bonavera (1AL), le fan delle cicale Roberta Saia (4BS) e Agnese Maria Tempio (2AC).