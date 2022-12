Augusta, la Chirurgia e gli altri reparti: riflettori puntati sull’ospedale Muscatello

Dalla futura illuminazione notturna della pista dell’elisoccorso ad un nuovo medico per l’Endoscopia all’attivazione, prevista nel 2023, dei posti letto ordinari di Onco-ematologia che al momento funziona solo in day hospital. Riflettori puntati sul presente e sul futuro dell’ospedale Muscatello all‘incontro pubblico, che si è svolto nella sede dall’associazione filantropica liberale “Umberto I” presieduto da Mimmo Di Franco, che se pur dedicato, in particolare, al reparto di Chirurgia, ha spaziato a 360 gradi sulle unità presenti al nosocomio.

A parlarne il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Madonia che ha preannunciato che “sarà a breve realizzata, in convenzione con il Comune di Augusta, l’illuminazione che consentirà l’atterraggio degli elicotteri dell’elisoccorso anche durante le ore notturne”, elencando i posti letto che dalla scorsa estate prevedono anche i 6 di Medica riabilitativa, insieme ai 14 posti letto di Chirurgia, ai 18 di Medicina, ai 9 di Neurologia, ai 12 di Psichiatria, ai 12 di Cardiologia con Utic, a cui si aggiungono in day hispital i 2 posti di Otorinolaringoiatria, gli 8 di Ematologia e i 4 di Oncologia.

Nel ricordare, inoltre, che nell’ospedale è anche presente un importante Centro per la diagnosi di sclerosi multipla che ha in cura circa 800 pazienti e che rappresenta il terzo centro per attività in Sicilia Madonia ha sottolineato l’importanza del reparto di Onco-ematologia, centro di riferimento per l’intera provincia di Siracusa per il quale l’azienda ha previsto l’attivazione, nel 2023, dei posti letto ordinari. “Il reparto – ha precisato – ha conseguito importanti risultati, avendo effettuato 150 biopsie osteomidollari, 400 prestazioni ambulatoriali mensili, 300 nuove diagnosi e curando 152 pazienti in terapia attiva in regime di day service e 124 pazienti ricoverati in regime di day hospital. Il reparto è stato da poco più di un mese dotato di un citofluorimetro, importante strumentazione diagnostica”.

Il direttore sanitario aziendale ha ricordato, inoltre, l’acquisto e l’attivazione della Risonanza magnetica, di una nuova Tac, della centrale di sterilizzazione, di due mammografi di ultima generazione, preannunciando che un secondo endoscopista dovrebbe essere assegnato, a breve, all’unità operativa di Endoscopia. È stato infine, portare a compimento, in un breve periodo di tempo, l’iter di 25 concorsi per posti di primario, alcuni dei quali vacanti da oltre 10 anni, non dimenticando il ruolo nella prevenzione e nel trattamento del tumore della mammella della “Brest unit” dell’ ospedale di Lentini, un reparto di eccellenza che si occupa, con approccio multidisciplinare, della presa in carico delle donne con patologie del seno dalla diagnosi precoce alla terapia.

A illustrate, invece, l’attività della Chirurgia è stato il suo responsabile Antonio Trovatello, che dopo aver vissuto ad Augusta dai 3 anni ai 10 anni, è qui ritornato prima come ufficiale di Marina e l’anno scorso come primario del reparto dove negli ultimi 15 mesi sono stati effettuati poco più di mille interventi. Tra questi 132 sul colon dei quali il 30% per tumori del colon-retto e la restante parte per malattie infiammatorie croniche intestinali, con il 30% dei pazienti operati provenienti dalle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina e Palermo. Sono state effettuate 216 colecistectomie e 208 interventi per ernia e laparocele, un intervento chirurgico eccezionale è stato quello di asportazione di una massa addominale di 23 chili eseguito nell’aprile 2021. Il primario ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti, precisando che sono “il frutto del lavoro di una squadra che comprende i suoi aiuti Lipari, Nicolosi e Toro, il personale di reparto, di sala operatoria, gli anestesisti” e ha ringraziato Teodoro, responsabile dell’ unità operativa di Anestesia, che con grande entusiasmo e professionalità ha assicurato la necessaria collaborazione.

Riferendosi poi al tema dell’incontro su “La chirurgia nelle malattie oncologiche e infiammatorie dell’intestino”, Trovatello ha sottolineato che i tumori colon-retto sono, per mortalità, al secondo posto, soffermandosi sull’importanza, per la riduzione della mortalità, della conoscenza e della prevenzione dei fattori di rischio, dell’identificazione delle categorie di pazienti a maggiore o minore rischio di ammalarsi, delle diverse metodiche utilizzate per una diagnosi precoce e tra queste del fondamentale ruolo della colonscopia. “Trattandosi di un tumore ad accrescimento molto lento – ha detto – una diagnosi precoce, possibile aderendo ai programmi di screening gratuiti dell’azienda sanitaria di Siracusa, determina un drastico abbattimento della mortalità. L’unica terapia realmente efficace, specie negli stadi precoci, è quella chirurgia che rappresenta, quindi, una pietra angolare del trattamento delle neoplasie del colon retto, all’interno di un approccio multidisciplinare. Tra le diverse tecniche chirurgiche l’approccio laparoscopico, ove possibile, presenta significativi vantaggi per il paziente”.

Ha poi parlato delle malattie croniche intestinali, malattia di Crohn e colite ulcerosa, che colpiscono, prevalentemente, soggetti giovani che devono convivere con queste patologie tutta la vita. Si è soffermato sul ruolo della genetica, dell’ambiente e della dieta per la loro insorgenza e su come l’evoluzione di queste patologie, quando non rispondono alle terapie o presentano complicanze, può rendere necessario un trattamento chirurgico.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, intervenuto all’incontro, si è detto grato con Trovatello per “il grande lavoro che svolge quotidianamente in ospedale e per i brillanti risultati raggiunti”, e con tutto il personale che opera nel nosocomio cittadino evidenziando la notevole sintonia con il direttore sanitario aziendale Madonia nelle scelte operate dall’ azienda per l’ospedale di Augusta, il presidente del Consiglio comunale di Augusta, Marco Stella, ha ribadito l’importante ruolo avuto dal Trovatello nel rilancio del reparto di Chirurgia e la sintonia con i vertici dell’ azienda sanitaria provinciale.