Augusta, la Chirurgia del Muscatello, un “fiore all’occhiello”: oggi incontro con il primario Trovatello

Negli ultimi 15 mesi, da agosto 2021 da quando cioè è stata ripristinata la funzinalità dopo la precedente riconversione a covid center, al reparto di Chirugia dell’ospedale Muscatello sono stati effettuati 978 interventi chirurgici in regime di ricovero e 387 in regime ambulatoriale e 2.522 visite specialistiche chirurgiche. Sono questi i numeri della Chirurgia del nosocomio cittadino di cui si parlerà all’icontro su “La chirurgia nelle malattie oncologiche e infiammatorie dell’intestino” in programma oggi pomeriggio, alle 18, nel salone di via Principe Umberto 128, promosso dall’associazione filantropica liberale “Umberto I” guidata da Mimmo Di Franco che, dopo la pausa determinata dall’emergenza covid, ha riprende ad organizzare gli incontri pubblici con i medici dell’ospedale “Emanuele Muscatello”.

Ad illustrare le attività chirurgiche sarà il responsabile del reparto Antonino Trovatello, arrivato ad Augusta dall’ ospedale Umbero I di Siracusa a luglio dell’anno scorso contestualmente con il ripristino della funzionalità del reparto. “Dall’avvenuta riattivazione, elevatissima è stata la mole di prestazioni garantite dalla Chirurgia– sottolinea Di Franco- E ciò, nonostante al reparto siano attualmente assegnati, oltre al primario Trovatello, soltanto tre medici, i chirurghi Giuseppe Lipari, Antonio Nicolosi e Adriana Toro e nonostante il reparto disponga complessivamente di appena 14 posti letto. I dati esposti evidenziano che, certamente, il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Augusta è oggi un importante punto di riferimento non solo per gli abitanti dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Sortino, ma per l’intera provincia di Siracusa”.

All’incontro pubblico interverranno anche il sindaco Giuseppe Di Mare e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa Salvatore Madonia.