Augusta, la Chiesa ha un nuovo giovane sacerdote: Matteo Vasco

Sarà ordinato sacerdote stasera, alle 19, al Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa Matteo Vasco, giovane augustano di 25 anni. Ha iniziato il suo cammino di fede nella parrocchia Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia di Augusta, retta da don Angelo Saraceno per proseguire poi con il seminario arcivescovile di Siracusa nell’ottobre 2013, sotto la guida dapprima di monsignor Salvatore Caramagno e poi di monsignor Salvatore Garro. Ha sempre avuto la passione per la musica e l’ha dedicata all’apostolato dei giovani, per questo ha creato anche un gruppo musicale chiamato “BasiC” che si è più volte esibito nei luoghi di ritrovo giovanili cittadini.

Ad imporre le mani, recitare la preghiera consacratoria e proseguire con l’unzione delle mani con il Sacro Crisma per l’ordinazione sarà, questa sera, l’arcivescovo di Siracusa monsignor Salvatore Pappalardo alla presenza del vicario monsignor Sebastiano Amenta, del parroco di Santa Lucia don Saraceno, dei formatori del seminario e di una rappresentanza del clero diocesano e di fedeli.

Matteo Vasco da sacerdote celebrerà la sua prima messa domenica 5 luglio, alle 19, al centro Utopia della parrocchia di Santa Lucia, chiesa in cui presterà servizio inizialmente fino a destinazione da definirsi. La celebrazione sarà trasmessa diretta streaming nella pagina ufficiale della parrocchi.