Augusta, la casa di reclusione al freddo: il Sappe chiede interventi urgenti

Provvedere all’immediato all’istallazione dell’impianto di condizionamento che necessita di sostituzione della casa di reclusione di Augusta e alla manutenzione degli altri che ne hanno bisogno. Lo chiede il segretario provinciale del Sappe, Salvatore Gagliani che, lamenta condizioni difficili di lavoro per gli agenti di polizia penitenziaria, già denunciate lo scorso 2 agosto al direttore.

“Nulla è cambiato, ieri la Polizia penitenziaria lavorava al caldo della stagione estiva, oggi al freddo della stagione invernale” – scrive in una diffida inviata alla direzione dell’istituto di pena, ma anche a Gaetano Milluzzo, medico competente del penitenziario a cui ricorda che “nei posti di servizio denominati “a turno” non vi sono le condizioni standard previste dal decreto legislativo 81/08. L’assenza di manutenzione e oggi il loro non funzionamento creano problemi che possono creare condizioni disagevoli, ridurre la produttività e favorire il verificarsi di infortuni e di problemi di salute, lo venga a verificare di persona. Come organizzazione sindacale a tutela dei lavoratori siamo consapevoli dell’importanza della legislazione in materia di salubrità dei luoghi e attenti ai diritti dei poliziotti”, –prosegue il sindacalista che riferisce di aver ricevuto molte segnalazioni in merito da parte del personale di Polizia penitenziaria sulle “improponibili condizioni” dei posti di lavoro del personale che opera nei reparti detentivi dove ci si siede “su sedie rotte o sedie di fortuna recuperate qua e là”.

“La scorsa estate –prosegue la nota- era stata rappresentata la necessità (che si sarebbe poi presentata in autunno/inverno) di provvedere ad effettuare manutenzione e acquisto di impianti nuovi di climatizzazione, come quelli comprati qualche mese fa e installato nell’ufficio del direttore, anche il personale ha il diritto in pieno inverno, di avere riscaldato secondo standard il posto di lavoro, senza rischiare di compromettere la propria salute fisica. Duole rappresentare, invece, che non solo nessuna impiantistica nuova è stata installata, se non nell’ufficio del direttore e in altri adiacenti, la Polizia penitenziaria dimenticata subisce gli effetti negativi sulla salute. Non è certamente pleonatisco sottolineare la rilevante gravità che ciò comporta per la salute dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria” – afferma il Sappe che sottolinea che esiste un obbligo “evidentemente disatteso” previsto dalla normativa secondo cui la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, così come “la temperatura dei locali deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

“Non a caso il legislatore usa la parola deve; si statuisce dunque un onere cui corrispondono responsabilità. Questa sigla sindacale – conclude- ritiene che l’amministrazione penitenziaria e il medico competente non possano continuare esclusivamente a fare affidamento sulla ben nota serietà e professionalità e spirito di abnegazione dei poliziotti penitenziari di Augusta che li contraddistingue, ma debbano provvedere in maniera energica alla risoluzione delle problematiche emarginate nel corso del tempo, che deve essere frutto di una attività programmatica sul lungo periodo, e non “figlia” di quell’emergenza che ha sempre caratterizzato gli interventi della parte pubblica”.