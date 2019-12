Augusta, la Capitaneria di porto al Ruiz per una lezione di orientamento e cittadinanza

È stata una conferenza di cittadinanza e di orientamento post diploma quella tenuta dalla Capitaneria di porto di Augusta nell’aula magna dell’ istituto superiore “Arangio Ruiz“ rivolta alle quinte C del liceo delle Scienze applicate, dell’istituto tecnico settore Tecnologico ed Economico.

Ha relazionato il capitano di fregata Alberto Boellis, che ė riuscito a catturare l’attenzione di tutti gli studenti presenti nella sala, utilizzando slide e video per mettere in evidenza i compiti e i ruoli del corpo delle Capitaneria di porto, tra cui il controllo sui mari per la salvaguardia della vita umana, per la sicurezza della navigazione, per il corretto svolgimento delle attività economiche e per la tutela all’ambiente marino.

Sono state, inoltre, illustrate le prospettive professionali offerte dalla Marina militare nell’ambito delle attività divulgative di orientamento post-diploma, a favore degli studenti dell’ultimo anno, a partire dalla scuola per ufficiali ai concorsi per truppa. Fondamentale a questo proposito è stata la testimonianza del marinaio Stefano Malta, che ha accompagnato il comandante.

Presente la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, che ha sottolineato l’importanza delle informazioni fornite dal comandante Boellis, che da anni si occupa di diffondere nelle scuole i valori e la cultura del mare