Augusta, la Camera del lavoro – Cgil al neo sindaco Di Mare: “migliorare le condizioni delle fasce più deboli”

“Ci auguriamo che gli argomenti declamati nei comizi in campagna elettorale dal sindaco Di Mare siano temi che la nuova amministrazione assumerà come punti cardinali ai quali riferirsi sin da subito nel tracciare la rotta per affrontare le priorità dell’azione governativa della nostra città”.

Lo dice Lorena Crisci, segretario della locale Camera del lavoro-Cgil che nel fare gli auguri al neo sindaco eletto riaccende i riflettori sulle problematiche che riguardano le fasce sociali più deboli quali anziani, giovani e disoccupati che si aggiungono a quelle criticità ormai diventate croniche come l’ospedale e la depurazione, per la cui soluzione definitiva la nuova amministrazione, con in testa il neo sindaco Di Mare “dovrà dimostrare di essere in grado di sintetizzare e concretizzare le necessità della collettività. – dice Crisci – Al centro l’uomo è stato detto dal nuovo sindaco in molte occasioni durante la campagna elettorale. Un concetto, questo, che come è noto ci appartiene, appartiene alla Cgil e a questa Camera del lavoro che tutti i giorni si spende per la tutela dei più deboli. Vogliamo sperare, quindi, che questo si traduca in una azione governativa rivolta al miglioramento delle condizioni delle fasce più deboli come i giovani disoccupati, al miglioramento dell’assistenza agli anziani, all’arginare la povertà crescente, al favorire la creazioni di nuove opportunità di lavoro ed alla tutela di tutti i lavoratori sia pubblici che privati nonché dei lavoratori autonomi che la pandemia ha messo in serie difficoltà”.

La Camera del lavoro, nell’auspicare che la nuova amministrazione ascolti le istanze e le proposte che avanzerà per il bene della cittadinanza, chiede fin da subito la possibilità di un confronto fattivo per il bene collettivo.