Augusta, “La bellezza ritrovata”: si presenta il restauro sulla scultura di Santa Lucia

Sarà presentato il prossimo 3 aprile nella chiesa delle Anime sante il restauro eseguito sulla scultura lignea di Santa Lucia, che fa parte del patrimonio storico artistico della chiesa Madre. “La bellezza ritrovata” è il titolo dell’evento che racchiude le iniziative promosse per celebrare il recupero di quest’opera per lungo tempo privata del suo originario splendore. Un restauro che potrebbe riservare nuove e importanti scoperte. Uno studio approfondito offrirebbe utili elementi per collocare l’opera in altro periodo storico.

Tre appuntamenti promossi dalla parrocchia Maria Santissima Assunta in collaborazione con il “Gruppo tradizioni Augusta” e “Devoti santa Lucia della chiesa Madre” per offrire alla cittadinanza la possibilità di conoscere e ritrovare questa scultura che un tempo è stata oggetto di particolare devozione. Il programma prevede alle 19 la conferenza di presentazione del restauro curato da Rosaria Matarazzo accreditata alla Sovrintendenza ai Beni Storici Artistici di Siracusa. Sarà l’occasione per approfondire la storia della scultura, il culto di Santa Lucia in Augusta, oltre ai dipinti e le arti minori custodite nella nostra città. La serata sarà anche l’occasione per esprimere gratitudine alle associazioni, club services, confraternite, aziende, famiglie e devoti che hanno sostenuto le spese per la realizzazione del progetto oltre alle realtà che hanno permesso alla città di Augusta di essere parte integrante delle celebrazioni luciane a Siracusa, come fa sapere l‘assessore alla Cultura Pino Carrabino.

Saranno il “Gruppo tradizioni Augusta” e “Devoti santa Lucia della chiesa Madre” a curare la manifestazione di fede con la traslazione del simulacro dalla chiesa delle Anime Sante alla chiesa Madre che si terrà il successivo sabato 5 aprile alle 18. La processione percorrerà la via Principe Umberto con l’associamento del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

Domenica 6 aprile alle 18.30 in chiesa Madre sarà celebrata la solenne liturgia eucaristica e la benedizione del simulacro. I canti saranno eseguiti dalla corale polifonica Jubilaeum diretta dal maestro Luigi Trigilio. Per l’occasione sono state stampate le immagini riproducenti il simulacro e sul retro il testo del tradizionale Inno a Santa Lucia scritto e musicato dal concittadino don Carmelo Liggeri (1903 – 1993), l’inno che i devoti intonano per esaltare la martire siracusana.