Augusta, la batteria contraerea dentro il plesso del Corbino al centro delle ricerche degli alunni

Si trova dentro il plesso Laface del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino la batteria contraerea “A.S. 647” su cui si è soffermata l’attenzione degli studenti delle terze della scuola Primaria del plesso Laface e la III B della scuola secondaria di primo grado nell’ambito di un percorso di conoscenza del territorio, considerato dei cardini del Piano triennale dell’Offerta formativa dell’istituto scolastico diretto da Maria Giovanna Sergi.

Così gli spazi antistanti la scuola si sono trasformati in laboratori didattici, l’organizzazione di incontri con cultori e studiosi del territorio, quali i membri del Museo della Piazzaforte e dell’associazione Lamba Doria, le ricerche sui vari testi che parlano di questa batteria contraerea, le uscite didattiche allo stesso Museo della Piazzaforte, l’ascolto della testimonianza di nonni che per esperienza diretta o per racconto dei propri genitori hanno vissuto il periodo della guerra, hanno favorito una conoscenza approfondita e consapevole del patrimonio culturale esistente.

Gli alunni del Corbino, guidati dalle insegnanti Cerruto e Sciascia, hanno a loro volta raccontato quanto appreso dal sito, dai reperti e dalle testimonianze in prodotti multimediali e nella produzione di un plastico con i quali hanno partecipato al concorso indetto dal Fai ”Ti racconto un posto – Identità ritrovate. Alla scoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche italiane”.

L’attività si è conclusa il 13 maggio, in occasione della “Giornata della memoria cittadina”, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori Ombretta Tringali, Pino Carrabino e Rosario Costa e del direttore del Museo della piazzaforte Antonello Forestiere.