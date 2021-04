Niente raccolta dei rifiuti ad Augusta sabato 1 maggio. Lo fa sapere MegarAmbiente, che gestisce il servizio di differenziata del Comune megarese e che per la festa dei lavoratori sospenderà il servizio. Verrà, invece, anticipata a domani, venerdì 30 aprile, la raccolta dei rifiuti non differenziati, per le tipologie A e A1, nelle abitazioni di chi è positivo al Covid 19 o in quarantena.