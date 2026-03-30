Augusta, l’1 giugno Fausto Leali in concerto

Augusta si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti dedicati a San Domenico 2026, tra tradizione religiosa, spirito di comunità e intrattenimento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha voluto condividere un messaggio carico di entusiasmo e partecipazione, evidenziando come la festa rappresenti non solo un appuntamento di fede, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e vivere la città come una grande famiglia.

Il momento clou sarà in programma lunedì 1 giugno 2026, quando Piazza Castello Augusta diventerà il cuore pulsante della musica e delle emozioni, ospitando il concerto gratuito di Fausto Leali. Una scelta che punta a coinvolgere diverse generazioni, grazie alla voce di un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Tra i richiami più evocativi, quello al celebre brano A chi, simbolo di sentimenti universali e capace ancora oggi di far cantare il pubblico. Un riferimento che racchiude lo spirito della serata: condividere emozioni, ricordi e momenti speciali.

L’ingresso gratuito all’evento conferma la volontà dell’amministrazione di rendere la cultura e lo spettacolo accessibili a tutti, trasformando la piazza in un luogo di incontro e partecipazione collettiva.

“Io amo queste occasioni in cui Augusta si accende di luce, di sorrisi e di comunità”, ha dichiarato il sindaco, ribadendo l’importanza di iniziative capaci di unire cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione.

San Domenico 2026 si preannuncia così come un evento capace di coniugare tradizione e spettacolo, offrendo alla città un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme la propria identità.