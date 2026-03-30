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San Domenico

Augusta, l’1 giugno Fausto Leali in concerto

Dopo l'annuncio di Bianca Atzei, adesso un altro nome della musica italiana

Dopo l'annuncio di Bianca Atzei, adesso un altro nome della musica italiana

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Augusta si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti dedicati a San Domenico 2026, tra tradizione religiosa, spirito di comunità e intrattenimento.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha voluto condividere un messaggio carico di entusiasmo e partecipazione, evidenziando come la festa rappresenti non solo un appuntamento di fede, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e vivere la città come una grande famiglia.

Il momento clou sarà in programma lunedì 1 giugno 2026, quando Piazza Castello Augusta diventerà il cuore pulsante della musica e delle emozioni, ospitando il concerto gratuito di Fausto Leali. Una scelta che punta a coinvolgere diverse generazioni, grazie alla voce di un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Tra i richiami più evocativi, quello al celebre brano A chi, simbolo di sentimenti universali e capace ancora oggi di far cantare il pubblico. Un riferimento che racchiude lo spirito della serata: condividere emozioni, ricordi e momenti speciali.

L’ingresso gratuito all’evento conferma la volontà dell’amministrazione di rendere la cultura e lo spettacolo accessibili a tutti, trasformando la piazza in un luogo di incontro e partecipazione collettiva.

“Io amo queste occasioni in cui Augusta si accende di luce, di sorrisi e di comunità”, ha dichiarato il sindaco, ribadendo l’importanza di iniziative capaci di unire cittadini e visitatori in un clima di festa e condivisione.

San Domenico 2026 si preannuncia così come un evento capace di coniugare tradizione e spettacolo, offrendo alla città un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme la propria identità.


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