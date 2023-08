Augusta, kickboxing: atleta del Team Divico scelto per rappresentare l’Italia ai Mondiali di Roma

Farà parte della squadra che rappresenterà l’Italia ai Mondiali di kickboxing che si disputeranno a Roma ad ottobre l’augustano Gaetano Di Fede, atleta del Team Divico.

Il sedicenne è stato, infatti, selezionato dal presidente della Federazione mondiale XFC (Xtreme fighter champion) Alessandro Cecchini per gareggiare nella K1 light, disciplina di kicx boxing in cui vengono utilizzate anche le ginocchia per la categoria 75 kg. Sarà insieme ad altri 14 atleti provenienti da varie parti d’Italia, di cui 6-7 dalla Sicilia, divisi per discipline e peso che rappresenteranno, appunto, la squadra azzurra.

A selezionarlo i risultati ottenuti nelle vari gare prima regionali poi nazionali. Di Fede ha iniziato a 8 anni a praticare questo sport, ha gareggiato nelle varie discipline e nonostante sia giovanissimo e abbia solo 16 anni ha all’attivo già una trentina di gare, di cui tre Nazionali e un altro Mondiale.

Soddisfatto il presidente dell’asd Carmelo Di Vico che, dopo il Mondiale, riprenderà la stagione agonistica puntando a raddoppiare i suoi ragazzi nella squadra di rappresentanza dell’anno prossimo.