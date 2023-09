Augusta, “Italia, le radici della bellezza. Turismo, cultura, sport ed enogastronomia”: 3 giorni di confronto con Fratelli d’Italia

“Italia, le radici della bellezza. Turismo, cultura, sport ed enogastronomia”. Questo lo slogan della tre giorni organizzata da Fratelli d’Italia, che si terrà dal 6 all’8 ottobre al resort “Mangia’s” di contrada Gisira, a Brucoli. “L’Italia offre una miriade di opportunità e di peculiarità uniche che un’attenta strategia sinergica tra pubblico e privato permette di valorizzare nel segno della qualità – dichiara il parlamentare nazionale di FdI Luca Cannata -. Dobbiamo promuovere le nostre bellezze e sostenere gli investitori nel settore del turismo e puntare sulla qualità dei servizi. Per questo i panel si occuperanno di cultura intesa anche come strumento per l’industria del turismo, di sport e grandi eventi per rilanciare il nostro territorio ma non può mancare il mare, il buon cibo con le eccellenze enogastronimche e ovviamente il made in Italy”.

A Brucoli, dopo il video saluto della presidente del Consiglio Giorgio Meloni, saranno presenti i deputati regionali e nazionali di FdI, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Turismo Daniela Santanché, dello Sport Andrea Abodi, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Protezione civile e Politiche del mare Nello Musumeci e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy.

Previsti anche il saluto del sindaco Giuseppe Di Mare e gli interventi del dg Rai Giampaolo Rossi, del Maxxi di Roma Alessandro Giuli, di associazioni datoriali, giornalisti e imprenditori.

Lo stesso ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo nei giorni scorsi in streaming alla celebrazione della Giornata mondiale del Turismo organizzata a Palermo da Travelexpo e Logos, dialogando in diretta con l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, aveva preannunciato l’evento sul turismo che il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha organizzato a Brucoli: “faremo un primo panel con il governo regionale e le associazioni dedicato alla messa a sistema delle potenzialità, per poi convocare al ministero un tavolo tecnico ‘Sicilia’ con Regione, Comuni, categorie e tutti gli attori della filiera. Il governo e il mio ministero, ma parlo anche del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del ministro dello Sport Andrea Abodi, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del ministro delle Imprese Adolfo Urso, –ha dichiarato- siamo al fianco delle imprese siciliane e intendiamo sostenere gli sforzi che si stanno facendo” sottolineando che “la Sicilia quest’anno ha avuto riscontri molto importanti per i flussi turistici, ma è stata penalizzata da calamità naturali e sovrapprezzo dei biglietti aerei. Tuttavia, si sono fatti passi avanti importanti sul piano dell’offerta turistica, ottenendo grandi risultati. Sono in corso forti investimenti pubblici sulle infrastrutture e molto investimenti dei privati in nuove strutture ricettive di altissimo livello e in resort di lusso. C’è grande attenzione internazionale attorno a questa trasformazione ed evoluzione del settore nell’Isola, che il governo nazionale intende sostenere”.