Augusta, istituita la Consulta delle Famiglie, via libera dal Consiglio

Avrà il compito di dare impulso all’amministrazione per effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie ad Augusta e sulle politiche familiari più opportune, fornendo altresi pareri, indicazioni e proposte tesi al superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione la Consulta delle famiglie, appena istituita dal Comune. Ad approvarla due giorni fa, durante l’ultima seduta, con un dibattito anche vivace è stato il Consiglio comunale con 11 voti favorevoli della sola maggioranza, sei i contrari dell’opposizione Maria Chiara Tringali, Roberta Suppo, Maro Patti, Milena Contento, Manuel Mangano, e Mariangela Birritteri che hanno contestato soprattutto l’articolo che prevede che la nomina del presidente dell’organismo sia effettuata direttamente dal sindaco e non dal direttivo, così come invece prevede l’articolo 7 del regolamento comunale delle consulte già esistente. E dunque “in palese violazione di quell’articolo” come sottolineato dal capogruppo di “Insieme per Augusta” Milena Contento e dal collega del gruppo Misto Manuel Mangano. Bocciati due emendamenti della minoranza.

“La consulta è stata fortemente voluta dall’amministrazione che già qualche mese aveva fatto inserire questo tipo di consulta, quale organismo di partecipazione permanente, nel regolamento comunale. – ha spiegato l’assessore alla Famiglia Ombretta Tringali- Il Comune riconosce la famiglia come soggetto sociale in quanto luogo di trasmissione di valori culturali, sociali e spirituali essenziali per la crescita e lo sviluppo di ogni persona. La famiglia è intesa in senso ampio come comunità in cui convivono persone legate da rapporti di parentela o di affinità che comprendono tutte le sfaccettature della famiglia contemporanea”.

Secondo il primo assessore alla Famiglia la consulta è, dunque, uno strumento di apertura verso la cittadinanza, un organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari, nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e confronto con le realtà sociali operanti nel territorio.

E sull’organismo delle Politiche sociali arriva il plauso arriva dell’Afi, l’associazione delle famiglie-confederazione italiana: “Ci eravamo lasciati a maggio con l’evento “Ripartiamo dalla famiglia”, – scrive in una nota la presidente Caterina Debora Iorio- dopo quasi due anni bloccati dalla pandemia passati tra difficoltà, sofferenze e problematiche, oggi davvero possiamo dire che non ci poteva essere modo migliore per ripartire. Siamo felici che il Consiglio comunale ha votato e deliberato favorevolmente in merito al’ istituzione della Consulta delle famiglie. Per la famiglia oggi si compie un grande passo avanti ad Augusta, non un punto d’arrivo ma un punto di partenza. Ci auspichiamo che attraverso la Consulta delle famiglie si potranno promuovere iniziative volta rafforzare il ruolo educativo della famiglia, valorizzando quest’ultima come capitale sociale della comunità”.

Il Consiglio ha anche eletto i componenti nella commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e Corte d’Appello: si tratta di Margaret Amara (7 voti) e Corrado Amato (6), via libera anche al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio fallimento Scad Società Coop per un importo di quasi 216 mila e un altro derivante da una sentenza esecutiva in materia di esproprio eredi di Amara Carmelo per poco più di 106 mila 274 euro.