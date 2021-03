Augusta, Istat e Toponomastica: avviati censimento e nuova apposizione delle targhe stradali e murali

L’amministrazione comunale ha avviato una verifica delle denominazioni stradali in correlazione ai numeri civici e ai rispettivi nuclei familiari residenti e punta a coprire anche le zone prive di toponomastica. Ad occuparsene, in particolare sono gli impiegati dell’ufficio Anagrafe per l’indagine periodica dell’Istat che hanno analizzato le varie strade, i vicoli, le piazze i ronchi di tutto il territorio comprese le frazioni e i nuclei di Agnone Bagni attraverso le vecchie piante urbanistiche, lo stradario comunale e la mappatura del sistema Sitr che individua le denominazioni attribuite nel tempo ivi comprese quelle deliberate che non hanno avuto seguito attuativo.

“Contestualmente è stata avviata la verifica delle strade prive di tabelle o di denominazione, “in quanto siamo fermamente convinti che – fa sapere l’assessore Giuseppe Carrabino- una corretta toponomastica esprime non solo l’identità civica ma illustra la storia della città e del territorio. Sono già state commissionate le prime targhe che verranno apposte gradualmente dalla Polizia municipale. Le targhe riporteranno per esteso l’onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o l’avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo). Sarà inoltre costituito un apposito archivio toponomastico con la stesura di una breve scheda biografica o del fatto storico cui si fa riferimento”.

Tra i primi interventi in programma, dopo la nuova “piazza Sac. Aldo Caramagno (1911 – 1982) primo parroco della chiesa del S. Cuore”, inaugurata nei gironi scorsi in Borgata, una targa murale sarà apposta in “via Francesco Benavides (1640-1716) Viceré di Sicilia”, nell’ultima traversa di via Federico De Roberto, mentre verranno sostituite le targhe con indicazioni errate nelle vie Megara, Pietro Frixa e al vicolo Petromasi. Si procederà inoltre alla denominazione delle strade di “Campolato basso – Ausonia 2” e “Agnone Bagni”, in modo che possa far seguito la numerazione civica.

Per Agnone Bagni è in corso la rivisitazione del progetto presentato dal Comitato intercomunale a causa della presenza di analoghe denominazioni già esistenti nel quartiere Monte Tauro. Altre richieste di denominazione o attribuzione della numerazione civica, sollecitate dalla cittadinanza, sono al vaglio dell’assessorato.