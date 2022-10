Augusta, istanze di Fratelli d’Italia al sindaco su vari problemi, Inzolia: “mai nessuna risposta”

“Il 26 luglio 2022, con posta elettronica certificata, il circolo “Ugo Venturini” di Fratelli d’Italia si è rivolto al sindaco Giuseppe Di Mare per attirare la sua attenzione sulla estrema pericolosità dello svincolo stradale tra la statale 193 e la provinciale 3 -all’altezza del distributore Lukoil- già teatro di gravissimi incidenti anche mortali. Il tutto per le iniziative o i provvedimenti che il primo cittadino intendesse adottare a tutela della pubblica incolumità. Purtroppo, ad oggi, non solo non risulta che sia stato fatto alcunché per risolvere un così serio problema ma non è neppure pervenuta risposta, nemmeno sotto il profilo della mera educazione e/o cortesia istituzionale”. Lo dice il presidente del circolo politico Enzo Inzolia che sottolinea come la mancata risposta da parte del primo cittadino sia “una abitudine”, visto che nessuna risposta è mai pervenuta alle note inviate l’uno marzo 2021 e il 19 maggio 2021 relative al problema degli automezzi abbandonati nelle strade comunali e solo di recente parzialmente ovviato e il 15 marzo 2021 sul pericoloso stato di degrado della ringhiera metallica del lungomare Rossini.

Né dimentica la nota inviata il 12 febbraio dell’anno scorso al presidente del Consiglio comunale, Marco Stella per chiedere di partecipare al Consiglio monotematico sul deposito di Gnl nella rada di Augusta cui il presidente “rispondeva affermando che Fratelli d’Italia non era “soggetto interessato”. Appare, quindi, chiaro come –prosegue Inzolia- i massimi esponenti di questa zoppicante amministrazione -nata variegata, divenuta più cangiante di un caleidoscopio e tenuta insieme dal collante delle poltrone senza alcun riferimento agli elettori (trattati in Consiglio comunale come sudditi da informare benignamente a cose fatte)- preferiscano anteporre al confronto democratico camarille oscure, abborracciati e non del tutto trasparenti connubi elettorali, esibizioni fotografiche dimentichi dei veri interessi della collettività augustana”.