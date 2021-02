Augusta, Ipab “Orfanotrofio Parisi Zuppello Santangelo”, il Comune cerca due componenti del cda

A fine gennaio è stato dichiarato decaduto il consiglio di amministrazione dell’Ipab “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo, -già scaduto a settembre- da parte della Regione che ha invitato il Comune a designare i 2 nuovi componenti in quota all’Ente per ricostituire l’organismo interno di gestione. E cosi è stato pubblicato un avviso del sindaco Giuseppe Di Mare per selezionare i due componenti che rappresenteranno il Comune fino alla fine del suo mandato elettorale, e che svolgeranno l’attività a titolo gratuito senza corresponsione di alcuna indennità di funzione né gettone di presenza.

Oltre al titolo di studio “adeguato all’attività dell’organismo” i requisiti prevedono “un’esperienza, almeno quinquennale, scientifica ovvero professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato, maturata in Enti o aziende pubbliche o priva di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato dallo svolgimento dell’incarico oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza – si legge -. Sono equiparate all’esperienza dirigenziale le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ricoperte complessivamente per almeno quattro anni”.

Domande entro il 16 febbraio, la valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata da un’ apposita commissione esaminatrice composta dal sindaco, dall’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, del segretario generale, e dal dipendente comunale, Vincenzo Di Tommaso con funzioni di segretario.

Oltre ai due componenti il cda è composto anche da altri due nomi designati dell’arciprete della chiesa Madre Palmiro Prisutto e da un quinto rappresentante della Regione, per un totale di cinque persone. L’ultimo consiglio di amministrazione è stato presieduto da Michele Accolla, indicato dall’arciprete insieme a Rino Piscitello ed è stato composto da Orazio Guido e Giuseppe Pitari, scelti dalla precedente amministrazione grillina dopo apposito bando. La Regione, dopo la scadenza del suo componente negli anni scorsi non ha più nominato nessun suo rappresentante.

L’Ipab nacque dopo un ingente lascito patrimoniale, di cui oggi non si ha reale contezza, del cavaliere Carmelo Parisi Zuppello e della moglie Marietta Santangelo che, nel 1925, destinarono tutti i loro beni per creare un orfanotrofio destinato al ricovero, mantenimento, assistenza, educazione fisica e morale, istruzione e insegnamento religioso di ragazze povere, che avevano perso entrambi i genitori. Da tempo, tuttavia, l’Opera pia non porta avanti attività di solidarietà cosi come era nella volontà testamentaria dei due coniugi, per la mensa per i poveri del “Buon samaritano” ha concesso alcuni locali dell’immobile attiguo alla chiesa delle Grazie che, un tempo, ospitava le suore di Sant’Anna che, oltre a portare avanti una scuola parificata, assistevano ragazze in difficoltà e orfane.