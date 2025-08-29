Augusta, involucri sospetti sulla SS 114: sequestrati oltre 4Kg di cocaina

Nel corso della scorsa notte, sulla strada statale 114 “Orientale Sicula”, durante lo svolgimento delle consuete attività istituzionali di controllo del territorio disposte dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania, un’autopattuglia della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Augusta hanno notato la presenza di quattro involucri sul ciglio della strada, al di là del guard-rail.

Considerata la natura sospetta delle confezioni, i militari hanno provveduto al loro recupero e, una volta aperte, al loro interno hanno trovato una sostanza solida di colore bianco, riconducibile alla cocaina.

Rientrato al Comando di appartenenza, alle prime luci dell’alba, il personale ha effettuato una formale pesatura delle confezioni, ognuna di circa un chilo (il totale era di 4,276 kg) e a informare l’autorità giudiziaria territorialmente competente.

È sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, la cui attività sul territorio, principalmente riservata alla tutela dell’ambiente e delle risorse ittiche, si estende, trasversalmente, alla più ampia garanzia e tutela del cittadino.