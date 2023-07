Augusta, investimenti complementari al Pnrr, l’Autorità portuale cerca 6 tra ingegneri e architetti

L’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale cerca 6 tra ingegneri e architetti per la realizzazione, nell’ambito del piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, degli interventi infrastrutturali quali l ‘elettrificazione delle banchine portuali del porto commerciale di Augusta e Catania e il consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto di Catania, rafforzamento e potenziamento della testata. L’incarico da affidare è con contratto di lavoro autonomo, entro domenica 23 luglio i professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti e previa registrazione sul portale inPA possono aderire all’avviso pubblicato sul sito dell’Autorità portuale.

Non è consentito il conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta. Il Portale inPA genera un elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito all’avviso in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dall’Autorità che invita al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure richieste e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

All’esito della procedura, con provvedimento motivato, l’Autorità individua i soggetti ai quali conferire gli incarichi entro il 23 agosto, assegnando a ciascun professionista ciascun progetto secondo le specifiche e peculiari competenze del professionista e le esigenze ravvisate dalla stessa Autorità.

Il professionista svolgerà le attività di assistente al rup, per gli aspetti della progettazione, l’ottenimento dei permessi di esecuzione dell’opera e la definizione dei modelli di esercizio, il direttore dei lavori e dell’ esecuzione del contratto, l’ ispettore di cantiere, il coordinatore per l’esecuzione in fase di progettazione e esecuzione, il direttore operativo. Sono requisiti di partecipazione l’ iscrizione all’Ordine degli Ingegneri/Architeƫti, il possesso di laurea magistrale in una delle classi di laurea in Ingegneria/Architettura, esperienza in almeno una delle tre delle seguenti attività: realizzazione di studi di fattibilità, bilanci energetici, nella gestione di progetti di efficientamento energetico e nella progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche; progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti energetici; ruoli di rup/assistente al rup nell’ambito delle opere pubbliche di efficientamento energetico; cura delle procedure per il conseguimento delle autorizzazioni ambientali Aua e Aia; comprovata esperienza in progettazione di opere pubbliche.