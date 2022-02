Augusta, intitolato a Francesca Ferraguto, vittima di femminicidio, lo slargo di corso Sicilia

Sarà intitolato a Francesca Ferraguto – Vittima di Femminicidio (1987-2008) lo slargo che si apre in Corso Sicilia, alla Borgata all’incrocio con via Giacomo Matteotti. Lo prevede una apposita delibera approvata dalla Giunta comunale che ha cosi scelto di denominare un punto nodale della città che ricorda la giovane augustana che, a soli 21 anni, fu barbaramente uccisa dal suo compagno.

“Abbiamo accolto la richiesta del centro antiviolenza Nesea, presieduto da Stefania D’Agostino che – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – ha chiesto tale intitolazione per fare memoria di una vittima di femminicidio tra i più efferati degli ultimi tempi in Italia. “Con questa dedicazione – ha aggiunto l’assessore alla Toponomastica Giuseppe Carrabino- abbiamo non solo voluto onorare il ricordo della nostra concittadina e, con essa, delle donne di tutto il mondo, che hanno perso la vita per mano di un uomo per il solo fatto di essere donne, ma, altresì, di focalizzare l’attenzione sull’importanza della sensibilizzazione e dell’informazione riguardo il delicato, quanto tragicamente diffuso problema del femminicidio. Si tratta di un dovere per la nostra comunità ricordare la tragedia che ha colpito Francesca e la sua famiglia. Una tragedia che la città non ha dimenticato”.

Per la denominazione definitiva bisognerà attendere l’autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione.

E rimanendo sempre in tema di donne con un’altra delibera la giunta ha attribuito la denominazione “Largo 8 marzo – Giornata internazionale della donna” all’area che costeggia via delle Saline in prossimità delle “Case minime”, nella zona del Sacro cuore che si aggiunge alle vie intitolate, sempre nella stessa zona, alle donne che si sono distinte nelle varie arti.