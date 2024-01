Augusta, intitolato a don Paolo Liggeri il plesso “Monte 1” del Corbino

Il plesso scolastico Monte 1 del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino di viale Epicarmo Corbino sarà intitolato a don Paolo Liggeri, che negli anni ’40 del secolo scorso aiutò tanti ebrei e per questo fu arrestato e deportato nei campi di concentramento oltre ce aver fondato, a Milano, il primo consultorio in Italia.

La giunta, nei giorni scorsi, su richiesta dell’ ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha espresso parere favorevole all’istanza di intitolazione presentata, nel 2022, dal dirigente scolastico dell’istituto Maria Giovanna Sergi, attribuendo la denominazione al plesso del quartiere Monte Tauro “preso atto che in questa fase storica individuare una persona di tale foggia morale per l’intitolazione di un plesso scolastico sia un bene e un privilegio per l’Istituto e per tutta la comunità scolastica”- si legge nell’apposita delibera che ricorda che don Paolo Liggeri, nato ad Augusta nel 1911 e scomparso nel 1996, “è ancora oggi amato e ricordato da molti, per aver fondato l’istituto La Casa, primo consultorio famigliare al servizio dei più deboli. Dopo l’armistizio del 1943, il sacerdote paolino organizzò a Milano una rete di aiuti per i deportati e per i partigiani, nascondendo e salvando ebrei e perseguitati. Per questo lui stesso fu arrestato e rinchiuso a San Vittore, poi deportato a Dachau, lager nazista”.

Il 3 marzo 2023, inoltre, a Milano don Liggeri è stato ufficialmente inserito nell’elenco dei “giusti” tra le nazioni, durante la cerimonia a cura dell’associazione per il “Giardino dei giusti” di Milano, grazie all’iniziativa promossa dal secondo istituto superiore Ruiz e incoraggiata dall’ amministrazione comunale. A don Liggeri è già intitolato l’auditorium di palazzo San Biagio