Augusta, intitolate due nuove strade a Brucoli e un piazzale a Sant’Elena

Due vicoli di Brucoli, finora sprovvisti di nome, sono stati dedicati ai pescatori e alla storia del borgo marinaro. Si tratta della prima e seconda traversa a destra della via Libertà che da ora si chiameranno uno “Vicolo dei pescatori di Brucoli” e l’altro “Vicolo del caricatore” dopo l’approvazione da parte della giunta dei due nuovi toponimi, come fa sapere l’assessore alla Toponomastica Giuseppe Carrabino, che ha accolto il suggerimento del consigliere Roberto Conti che personalmente ha raccolto i nomi e le vicende dei pescatori mettendolo a disposizione dell’assessore a testimonianza di una lunga tradizione che lega Brucoli e generazioni di uomini dediti alla pesca.

“Il primo toponimo vuole costituire infatti il grato ricordo alla prestigiosa e rinomata classe dei pescatori del borgo, rinomati anche oltre i confini, per l’abilità, le conoscenze, la capacità di saper fronteggiare le insidie del mare e trarre il miglior pescato nei diversi periodi dell’anno. – spiega Conti- Il ricordo di questi protagonisti indiscussi del mare vive nei racconti della comunità di Brucoli. Si tratta di famiglie la cui storia è una storia di stretto legame con il mondo della pesca”.

Il secondo toponimo “vicolo del caricatore” vuole fare memoria del ruolo che Brucoli e il suo castello hanno avuto nel tempo quando il monumento era un deposito munito di magazzini dove si custodivano le merci da esportare. Il caricatore di Brucoli (così venivano chiamati i porti da cui partivano e a cui giungevano le merci) in età aragonese era molto importante per la sua attività e fu accorpato al regio demanio.

Si trova, invece, tra la via Liggeri e via Tellaro, lungo via Sant’ Elena il piazzale che la giunta ha deciso che prenderà il nome di San Josè Maria Escrivà, morto il 26 giugno 1975, proclamato santo da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 2002, “paladino della libertà e della solidarietà cristiana, per aver diffuso in tutto il mondo, attraverso l’apostolato dell’Opus Dei, gli ideali di servizio e di aiuto alla Chiesa e alla società, promuovendo la nascita di numerose iniziative di formazione spirituale, professionale ed educativa, alcune delle quali sono ubicate nella nostra Sicilia, terra che amò profondamente e che visitò per due volte, rispettivamente nel 1948 e nel 1949, rimanendone vivamente impressionato per la bellezza dei paesaggi e la laboriosità degli abitanti” – aggiunge Carrabino che, insieme alla giunta, ha accolto l’istanza del Comitato cittadino presieduto da Marco Caramagno che chiedeva l’intitolazione a San Josemaria Escrivà di una strada cittadina. Si attende il nulla osta prefettizio per procedere alla successiva installazione delle tabelle toponomastiche.