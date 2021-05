Augusta, intitolata la piazza 13 Maggio 1943: qui rinascerà il mercato della Borgata

Diciassette posteggi per altrettanti ambulanti, servizi igienici e isole ecologiche per la differenziata. Cosi (ri)nasce il mercato della Borgata di piazza 13 Maggio 1943, l’area che fino a prima della pandemia si teneva in uno slargo vicino via Soccorso, che da ieri ha assunto la nuova denominazione toponomastica. Ad illustrare il progetto è stato l’assessore al Commercio Rosario Costa, che ha spiegato che da qui a qualche mese “saranno sistemati tutti gli spazi per gli ambulanti di generi alimentari e non che saranno intanto 17, ma anche i bagni ecologici tra cui uno riservato ai disabili e tre isole ecologiche per la raccolta differenziata. Qui – ha puntualizzato- ritornerà il mercato che da un anno è stato spostato in via Bruno Buozzi. Il progetto è stato redatto dal Suap e dal responsabile Alessandro Blandino, coadiuvato da Massimo Sulano, responsabile del settore Urbanistica e dalla Polizia municipale che ha dato i suoi suggerimenti, è stato un gioco di squadra. Ora l’area è diventata mercatale mentre prima era abusiva in quanto il mercato è stato fatto sempre con proroghe e con la nuova amministrazione abbiamo voluto dare una riqualificazione al territorio regolamentando tutta l’area. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai cittadini in campagna elettorale e – ha concluso- restituito l’area ai residenti del Sacro cuore”.

Il progetto preliminare, che prevede l’adeguamento dell’area alle normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza in particolare dell’impianto di distribuzione elettrica è di poco più di 41 mila euro e dovrebbe diventare realtà nei prossimi mesi quando verrà “restituita” l’area ai residenti della zona, rimasti “orfani” in questi mesi di pandemia e che in più occasioni, insieme anche alla locale Cna, hanno richiesto il ripristino del mercato che agevola soprattutto gli anziani che vivono nella zona. Diversi ieri mattina erano presenti e hanno potuto visionare il progetto presentato in occasione della intitolazione della piazza 13 Maggio 1943, data che ricorda il bombardamento degli anglo-americani ad Augusta che causò 62 vittime e che viene celebrato nella Giornata della memoria cittadina.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Peppe Di Mare, gli assessori Costa, Pino Carrabino e Ombretta Tringali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle scuole, consiglieri comunali.

“Solo dall’unione di comportamenti, azioni, pensieri, idee possiamo superare questi momenti difficili che viviamo – ha detto il sindaco -. Siamo qui per legare un ricordo, una memoria a un luogo fisico. Questi giorni possono avere senso e valore se traiamo delle conseguenze e la conseguenza pratica è che la guerra fa schifo, a prescindere da qualunque giustificazione che non ci possono essere. La memoria legata al ripudio di qualunque guerra e in questo momento in tante parti del mondo si buttano bombe e si usano fucili e mitragliatrici”.

E ritornando al post bombardamento il sindaco ha immaginato la ricostruzione di quei giorni, quando augustani per bene ricostruirono insieme la città, la prima della provincia dopo il capoluogo: “Oggi abbiamo il dovere di non delegare a nessuno la ricostruzione di questa città, il sindaco ha le sue responsabilità, ma ogni cittadino ha il dover di partecipare” – ha concluso