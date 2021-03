Augusta, intitolata a don Aldo Caramagno la piazzetta vicina alla chiesa del Sacro cuore

E’ stata intitolata a don Aldo Caramagno, primo parroco della chiesa del Sacro Cuore, la piazza vicina alla parrocchia che si di fronte al campetto di basket della Borgata. La cerimonia di scopertura della targa si è tenuta ieri pomeriggio, nel trentanovesimo anniversario della sua scomparsa, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, alla giunta, al presidente del consiglio Marco Stella e ad una rappresentanza di consiglieri comunali e dei vigili urbani, del parroco Don Davide Di Mare, che ha celebrato al messa alla presenza dei parenti del sacerdote e di un nutrito gruppo di quei giovani che durante il suo parrocato costituivano il gruppo numeroso e impegnato nell’animazione religiosa, culturale e sociale della Borgata.

Come ha ricordato l’assessore alla Cultura e Toponomastica Pino Carrabino che ha letto sia la delibera di giunta di intitolazione del 13 novembre 2021 che il decreto autorizzativo del prefetto di Siracusa Giusy Scaduto, padre Caramagno “ebbe il difficile compito di creare la prima comunità in piena guerra. Iniziò il suo apostolato nel settembre del ’41 con l’apertura della chiesa del Sacro Cuore che fu elevata parrocchia il 9 agosto 1942. Nel settembre del 1943 si adoperò per la ricostituzione a livello cittadino dell’Azione Cattolica per un tentativo, ben riuscito, di ridare speranza a una città che aveva sofferto lutto e distruzione con profonde ferite umane e materiali. Nonostante le difficoltà causate dalla guerra, la parrocchia divenne ben presto centro di riferimento del rione che mancava dei più elementari servizi. Non mancò di segnalare alle autorità i problemi del rione. Grazie al suo interessamento la comunità l’ebbe come punto di riferimento per ogni necessità spirituale e materiale”.

“La piazza dedicata a padre Caramagno, era stato oggetto di un intervento di riqualificazione oltre quindici anni orsono ma era priva di denominazione. Abbiamo accolto prontamente l’istanza dell’attuale parroco don Davide Di Mare” – ha detto il sindaco.

Durante la celebrazione, l’assessore alla Cultura e Toponomastica Giuseppe Carrabino, ha anche letto una lettera- testimonianza del nipote Alberto Terranova, già preside del liceo Classico “Megara”, impossibilitato a partecipare all’evento: “Mio zio è stata sempre una figura presente nella nostra vita, ma in particolare abbiamo sperimentato il suo zelo di pastore attento alle necessità della comunità durante la guerra. Nel 1943 abbiamo vissuto con lui condividendo le sue ansie e le sue preoccupazioni spirituali” –ha scritto