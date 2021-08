Augusta, intitolare vie e luoghi pubblici a donne: la richiesta della Camera del lavoro-Cgil

Adeguare i luoghi pubblici e le vie cittadine di Augusta con noti nomi femminili. È la proposta avanzata a luglio al sindaco Giuseppe Di Mare e agli assessori Pino Carrabino e Tania Patania, che si occupano rispettivamente di Toponomastica e di Pari opportunità dalla Camera del lavoro-Cgil dopo il patto per le pari opportunità firmato fra il sindacato provinciale e comunale e l’amministrazione Di Mare qualche mese fa per promuovere anche la revisione della toponomastica locale, con l’obiettivo di prevedere un riequilibrio di genere.

“Crediamo che le nostre vie e i nostri luoghi – dice Lorena Crisci, segretario della Camera del lavoro – Cgil Augusta- sono la nostra memoria attraverso la scelta dei nomi delle persone a cui intitoliamo le vie della città, ricordando quello che hanno fatto rappresentiamo la nostra identità culturale. Nelle nostre città le vie intitolate agli uomini sono circa il 40%, mentre quelle intitolate le donne solamente il 3-5%. Può essere vista come una sorta di misoginia ambientale, ma crediamo sia piuttosto lo specchio dei rapporti di potere nella società”.

Anche per questi motivi secondo il sindacato è necessario avviare il Comune megarese verso “la via della parità”, intitolando luoghi, vie, piazze, biblioteche, sale di edifici comunali e così via alle donne, che si sono distinte nel campo della storia, scienza, filosofia, politica, sport, architettura, arte, diritti umani o che siano state o lo sono vittime della mafie. “Quest’azione potrebbe essere l’occasione per conoscere ed approfondire, specie per i giovani cittadini, le loro biografie, le storie che esse rappresentano nella nostra società – conclude Crisci – storie a volte di diritti negati e di lotte per conquistarli e così prenderne atto affinché si realizzi un mondo più giusto e veramente paritario”.