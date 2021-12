Augusta, intitolare un’area pubblica al giornalista Gianni D’Anna: richiesta protocollata al Comune

Tre anni fa, il 19 dicembre 2018, veniva a mancare improvvisamente per un malore, rivelatosi poi fatale, Gianni D’Anna, giornalista di 61 anni, pioniere del giornalismo web che con la sua testata “Augustaonline”, la prima del genere in città, ha raccontato con accuratezza e per oltre 25 anni la storia del territorio. Oggi nel triste terzo anniversario della sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto nel giornalismo locale, 15 tra colleghi, editori e ambientalisti augustani chiedono all’amministrazione comunale di voler ricordare ed onorate al meglio la sua persona dedicandogli un’area pubblica all’interno dei Giardini pubblici, o anche una strada o piazza.

Per questo due giorni fa è stata protocollata al Comune una formale richiesta al sindaco Giuseppe Di Mare in cui si sottolinea che è prerogativa dell’ amministrazione comunale intitolare vie, piazze, aree ed edifici pubblici in particolare persone che si siano distinte in campo civile o professionale di cui si intende celebrare e perpetrare la memoria. Una legge del 1927 dispone, inoltre, che per le intitolazioni di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, può avvenire soltanto previa autorizzazione del prefetto. Per le intitolazioni, invece, a persone decedute da meno di dieci anni (come nel caso in specie) che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, a norma dell’articolo 4 della legge, la deroga da parte del ministero dell’Interno al divieto posto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

Gianni D’Anna nel 1992 aveva fondato Augustaonline, prima storica testata online di giornalismo web, diventato anche argomento di tesi di laurea, ma era anche un profondo conoscitore della portualità megarese e per questo aveva dato vita anche ad “Harbours.net”, prima testata online di guida ai porti di Sicilia, con informazioni su porti e approdi. Era appassionato di ambiente che difendeva strenuamente con i suoi articoli, spesso anche pungenti, in cui cercava di sensibilizzare i suoi lettori alla necessità di rispettarlo e tutelarlo, non disdegnando mai la denuncia pubblica sull’inquinamento del territorio. Grande, inoltre, era stato il suo interesse per l’hangar per dirigibili, il manufatto industriale che ha già compiuto 100 anni e rappresenta quasi un unicum in Europa e per provare a salvare il monumento, insieme al suo immenso parco, dall’oblio e anche dal degrado e indifferenza in cui era caduto era stato tra i fondatori dell’associazione di tutela del bene “Hangar team”, portando ad Augusta nel 2001 il primo tour del dirigibile “Tim”.

Proprio per non dimenticare questa sua grande passione nei confronti dell’hangar i firmatari chiedono che l’area da intitolare sia quella che si trova ai giardini pubblici, a nord-ovest, “che – in un’ottica di prossima auspicata riqualificazione del luogo – sarebbe idonea e confacente a soddisfare la presente richiesta, stante la sua posizione che guarda al porto megarese e precipuamente all’ex hangar per dirigibili, uno dei pochi esemplari di monumento/costruzione militare ancora esistente in Europa, per la cui salvaguardia il compianto Gianni D’Anna tanto si è speso nella sua vita”.