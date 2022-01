Augusta, intimidazioni: si riunisce domani il comitato di sicurezza. Individuato il presunto autore del rogo all’autoricambi

Si riunirà domani il Comitato di sicurezza convocato dal prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto dopo gli incendi dolosi che si sono verificati in queste ultime settimane coinvolgendo alcune attività commerciali di rimessaggio barche, un negozio di autoricambi e alcune automobili, tra cui quella del consigliere comunale Corrado Amato. In questo momento l’attenzione delle istituzioni dopo questi gravi fatti è massima e anche la preoccupazione degli augustani che temono una recrudescenza della criminalità legata, magari, a qualche gruppo emergente che sta lanciando i propri segnali.

Su tutti gli episodi i carabinieri stanno indagando ad ampio raggio, senza trascurare nessuna ipotesi sulle intenzioni di chi ha commesso le intimidazioni, non sembrerebbe invece legato al mondo del racket ma ad un problema psichico del presunto autore l’incendio scoppiato nella notte tra il 3 e 4 gennaio scorso in un negozio di autoricambi di via delle Fornaci, alla Borgata. I militari hanno individuato l’uomo che avrebbe appiccato il fuoco alla saracinesca dell’attività commerciale per due volte, la prima non riuscendo nel suo intento e la seconda il giorno dopo quando, invece, è scoppiato il rogo che ha danneggiato anche l’interno del negozio. L’uomo si sarebbe poi scattato un selfie davanti all’incendio.