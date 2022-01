Augusta, intimidazioni col fuoco, al via audizioni in commissione Antimafia di associazioni antiracket

Saranno proprio le associazioni antiracket della provincia di Siracusa, dopo i gravi fatti che si stanno verificando in questi giorni ad Augusta, a dare il via alle audizioni, in commissione regionale Antimafia e Anticorruzione, di tutte le associazioni antiracket della Sicilia promosse da Rossana Cannata, vicepresidente della commissione Antimafia, insieme al presidente Claudio Fava. L’obiettivo è approfondire, con i rappresentanti delle associazioni, problematiche e iniziative, anche alla luce della recrudescenza delle azioni criminali ai danni di imprese di ogni settore.

“Il fenomeno delle estorsioni e dell’usura – spiega Cannata – continua a essere rilevante e diffuso. Un fenomeno su cui è necessario puntare i riflettori, anche in via preventiva, per il rischio di infiltrazioni mafiose nei fondi Pnrr. Ritengo quindi importante procedere con un focus sull’argomento con la convocazione di tutte le associazioni antiracket proprio per l’importante ruolo che svolgono di assistenza e nel favorire significative esperienze di denuncia e di solidarietà”.

Si inizierà, dunque, la prossima settimana proprio dalle associazioni delle provincia siracusana dove, “solo pochi giorni fa, ad Augusta, si sono verificati eventi che hanno destato preoccupazione e ai cui cittadini colpiti e titolari di attività va la mia solidarietà e vicinanza– conclude la parlamentare regionale- Una forte sinergia e presa di coscienza da parte della società civile è quanto mai necessaria per salvaguardare al meglio gli stessi operatori economici e ribadire che non c’è alcun margine di azione per la criminalità organizzata”.

Sulla vicenda intervien anche il parlamentare regionale della Lega Giovanni Cafeo che esprime massima solidarietà alle persone coinvolte e condivide appieno la scelta del prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto, di convocare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Gli atti intimidatori e gli attentati perpetrati negli scorsi giorni ai danni di esponenti politici e imprenditori megaresi –dice- sembrerebbero rappresentare il modus operandi di nuovi gruppi criminali in ascesa pronti ad approfittare di una situazione oggettivamente difficile per spingere ancora di più con le spalle al muro i cittadini”.

Cafeo si dice convinto che il lavoro incessante di magistratura e forze dell’ ordine, coordinate dal prefetto porrà fine al più presto a questa escalation, “ma è evidente che non basta la pur necessaria repressione per eradicare sul nascere qualunque istinto a delinquere; è infatti opportuno lavorare insieme per risanare le ferite socio-economiche nelle quali la criminalità può infiltrarsi sia per finanziare le sue attività illecite sia per reclutare nuova manovalanza”.

“Dalle maglie di una crisi economica mai vissuta prima nella storia moderna, aggravata da elementi di oggettiva difficoltà quali il caro bollette e in generale l’aumento dei prezzi di qualunque materia prima, appare sempre alto il rischio di offrire il fianco a criminali senza scrupoli che attraverso usura, racket ed estorsioni possono approfittare di questo duro momento vissuto dai cittadini e soprattutto dalle piccole imprese – conclude il parlamentare della Lega – per questo la politica non può limitarsi ai soliti, seppur sinceri e dovuti, attestati di sdegno e solidarietà alle vittime, ma ha il dovere di assumersi la responsabilità di scelte anche difficili, con l’obiettivo di restare accanto ai cittadini per affrontare e risolvere in prospettiva le cause di una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti”.