Augusta, intimidazioni, Cannavà (Cna): “grande preoccupazione, auspichiamo un confronto aperto con la città”

Preoccupazione per i gravi atti intimidatori commessi nei giorni scorsi ad Augusta, fiducia nelle istituzioni ma anche necessità di un incontro aperto con la città per dare un segnale forte. Questa la posizione di Fabio Cannavà, presidente di Cna Augusta dopo gli incendi ad attività commerciali e automobili si dice preoccupato per quanto sta accadendo convinto che “qualora ce ne fosse ancora il bisogno, che anche in presenza di un’emergenza grave come quella attualmente in corso non può essere in nessun caso abbassata la guardia sulla legalità e sulla sicurezza”.

Il presidente degli artigiani e dei piccoli imprenditori megaresi, oltre ad esprimere massima solidarietà alle vittime di questi gesti odiosi e vigliacchi, si ritiene anche soddisfatto per la richiesta rivolta al prefetto da parte del sindaco di riunire il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, “un segnale importante e concreto che conferma la volontà delle istituzioni di non abbandonare il territorio. Tuttavia, il nostro auspicio è che in questo momento particolarmente difficile, – aggiunge- venga resa partecipe l’intera cittadinanza, anche attraverso la convocazione di un consiglio comunale aperto, ovviamente in piena sicurezza vista la situazione pandemica, sia per dare un segnale di forte unione e condivisione di intenti sia per far capire con i fatti che – conclude Cannavà- Augusta non è e non sarà mai in qualche modo identificata da una sparuta frangia di criminali violenti, ma dalla stragrande maggioranza di cittadini e imprenditori per bene”.

Sulla vicenda interviene anche Antonio d’Abrosca, commissario comunale della sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore che esprime la massima vicinanza e solidarietà alle vittime, ma anche “tutta l’indignazione e la frustrazione che questi atti comportano”, oltre che propria vicinanza alle forze dell’ordine affinché vengano individuati e consegnati alla giustizia “i fautori di tali atti e che presto si torni alla tranquillità quotidiana in città. Da tanto tempo, ormai, ad Augusta – scrive in una nota- non si registravano atti violenti di rilievo nel territorio, per cui si era raggiunta una certa “tranquillità” riguardo alla criminalità locale. Negli ultimi giorni si stanno verificando, in città, alcuni atti criminosi, con numerosi incendi di cui si sconosce la natura (a parte uno di cui si parla come atto intimidatorio nei confronti del padre di un Consigliere comunale)”