Augusta, interventi sulle case popolari di contrada Scardina: incontro tra il sindaco e la presidente Iacp

È in corso di progettazione da parte dell’Iacp l’intervento per sistemare la strada di collegamento tra i complessi delle case popolari di contrada Scardina. È quanto emerso durante l’incontro tra il sindaco Giuseppe Di Mare e la presidente dell’Iacp di Siracusa, Mariaelisa Mancarella che si è svolto nella sede dell’Istituto autonomo delle case popolari di Siracusa in cui si sono gettato le basi per una collaborazione a 360 gradi tra le due istituzioni e si è discusso delle priorità da affrontare per gli alloggi di edilizia popolare di Augusta di proprietà dell’Iacp e delle strategie di intervento da mettere in campo su diversi stabili.

In particolare è stato affrontato anche il tema del Superbonus 110%, del sisma bonus, e della possibilità, da parte del Comune “di cedere alcuni alloggi di proprietà all’ Iacp al fine di poter realizzare gli interventi– ha fatto sapere il sindaco- Ringrazio la presidente dell’Iacp per la grande disponibilità ed attenzione nei confronti della nostra città su tutti i temi affrontati. Sono certo che insieme con la giusta collaborazione riusciremo a dirimere questioni secolari per Augusta.”



“Non sono poche le criticità – ha affermato Mancarella – degli alloggi popolari nella città di Augusta, qualcosa si è già fatto con la ristrutturazione del complesso Scardina, altro certamente faremo con il sindaco Di Mare”.

Il prossimo incontro sarà al Municipio di Augusta.