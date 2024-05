Augusta, interventi di viabilità urbana a Brucoli, plauso dal gruppo di Mpa

“Gli interventi di viabilità urbana sono stati progettati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, migliorare il traffico e aumentare la qualità della vita nella nostra città. Siamo fiduciosi che i benefici di questi lavori saranno apprezzati da tutti i residenti e visitatori di Brucoli”.

Lo dice il gruppo dell’Mpa che si dice grato con quanti hanno contribuito alla programmazione dei recenti interventi di viabilità urbana nella frazione di Brucoli, in particolare con gli uffici tecnici comunali per la pianificazione, con l’amministrazione per l’impegno profuso, “in particolare attraverso gli assessori Mpa in giunta che continuano a lavorare con impegno per la realizzazione di quanto suggerito dai consiglieri comunali del gruppo, in questo caso particolare è stata decisiva l’attenzione dedicata al tema dal consigliere Roberto Conti– scrive in una nota il capogruppo Mangano secondo cui questi lavori, tra cui il miglioramento della segnaletica, dissuasori di velocità e dossi stradali al fine di porre in sicurezza la frazione, “saranno un importante passo avanti verso una città più sicura e vivibile per tutti i cittadini. Desideriamo, inoltre, ringraziare tutti i cittadini di Brucoli per la loro pazienza e collaborazione durante la programmazione, –prosegue- annunciando da oggi il nostro impegno come gruppo nella prosecuzione degli interventi anche nelle vie adiacenti a quelle interessate dagli imminenti lavori”.