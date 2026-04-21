Augusta, interventi contro gli allagamenti: lavori in via Pio La Torre

Ad Augusta proseguono gli interventi di manutenzione e prevenzione sul territorio comunale. A fare il punto è il sindaco Giuseppe Di Mare, che aggiorna i cittadini sull’avanzamento dei lavori nell’ambito dell’iniziativa “Un cantiere al giorno”.

L’attenzione, questa volta, è rivolta a via Pio La Torre, dove sono in corso operazioni mirate di ispezione del canalone e di realizzazione di nuovi collegamenti nei punti maggiormente soggetti ad accumulo di acqua piovana. Si tratta di interventi tecnici, eseguiti con particolare cura, finalizzati a migliorare il deflusso delle acque e a ridurre il rischio di allagamenti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rispondere in maniera concreta a un fenomeno sempre più frequente, caratterizzato da piogge intense e concentrate in brevi periodi di tempo. In quest’ottica, i lavori rappresentano un’azione preventiva per garantire maggiore sicurezza e funzionalità delle infrastrutture urbane.