Augusta, interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti

Disagi in vista per i cittadini di Augusta, dove sarà interrotta la fornitura di energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti.

L’interruzione è prevista nelle notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre da mezzanotte alle 6, il blackout interesserà l’intero territorio comunale di Augusta.

Durante le ore di sospensione, si raccomanda prudenza e di evitare l’utilizzo di ascensori e apparecchi elettrici che potrebbero danneggiarsi al ritorno della corrente. I lavori sono necessari per garantire un miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza della rete.