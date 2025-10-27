Ultime news

4, 5 e 6 novembre

Augusta, interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti

Da mezzanotte alle 6, il blackout interesserà l’intero territorio comunale di Augusta

Disagi in vista per i cittadini di Augusta, dove sarà interrotta la fornitura di energia elettrica per consentire lavori di manutenzione sugli impianti.

L’interruzione è prevista nelle notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre da mezzanotte alle 6, il blackout interesserà l’intero territorio comunale di Augusta.

Durante le ore di sospensione, si raccomanda prudenza e di evitare l’utilizzo di ascensori e apparecchi elettrici che potrebbero danneggiarsi al ritorno della corrente. I lavori sono necessari per garantire un miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza della rete.


