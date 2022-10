Augusta, interrogazioni e accessi agli atti, M5S: “trattati sistematicamente in ritardo”

“È sistematico il ritardo nella trattazione delle interrogazioni e delle nostre istanze di accesso agli atti”. A lamentarlo, anche in aula, sono le consigliere del Movimento cinque stelle Augusta Roberta Suppo e Chiara Tringali che sottolineano come “numerose richieste sono state riscontrate solo a seguito di istanza di riesame al segretario comunale, quale responsabile anticorruzione e trasparenza per l’Ente. In particolare, – scrivono in una nota- sulle donazioni ricevute dal Comune per l’organizzazione di vari eventi, avevamo presentato sia un accesso agli atti che un’interrogazione, ed è solo in risposta a questa che l’elenco è stato infine reso pubblico, mentre l’accesso agli atti è rimasto inevaso”.

Le grilline ricordano che anche il coordinamento “Punta Izzo possibile” aveva richiesto gli stessi documenti e il loro accesso agli atti è “rimasto ugualmente senza risposta da parte del sindaco. In particolare, le richieste di “Punta Izzo possibile” riguardano, oltre le donazioni al Comune, anche le spese per la campagna elettorale del sindaco e –proseguono- la posizione che l’amministrazione in carica intende assumere nel caso di rinvio a giudizio per disastro ambientale riguardo alla possibilità di costituzione del Comune di Augusta come parte civile per il danno patito dalla popolazione, contro quelle stesse aziende del polo petrolchimico che hanno effettuato “generose donazioni” per finanziare i vari eventi “culturali” organizzati negli ultimi due anni dal Comune, e per i quali il sindaco si è pubblicamente compiaciuto”.

Secondo il M5S è un atteggiamento di “opacità” dell’attuale amministrazione che, senza la “tirata di orecchie” del segretario comunale “al quale anche oggi siamo costretti a rivolgerci per altri accessi agli atti “finiti nel dimenticatoio”, relativi ai sondaggi pubblici e privati effettuati sull’area pubblica concessa a McDonald, omette di dare riscontro puntuale a tutte le richieste che promanano da consiglieri, comitati o cittadini, in totale spregio alle norme sull’accesso agli atti e sull’accesso civico, capisaldi dei principi di trasparenza della pubblica amministrazione, ci lascia molto “confusi e preoccupati”. È doveroso avere risposte chiare, – concludono- specie per capire se questa amministrazione vuole solo “curare” il divertimento dei concittadini a spese della loro salute”.

Per il presidente del Consiglio comunale Marco Stella “le interrogazioni delle consigliere del M5S sono trattate alla pari di tutte le altre e la presidenza funge da ufficio di smistamento e da sollecito perché le interrogazioni sono rivolte al sindaco, agli assessori, ai dirigenti dei settori. – ha replicato- Più volte sollecito le risposte quando sono trascorsi i 30 giorni, al momento le interrogazioni depositate rientrano nei trenta giorni o forse qualcuna è scaduta da qualche giorno. Ma da quale pulpito viene la predica se consideriamo che si è sciolto il vecchio Consiglio comunale e agli atti risultavano interrogazioni e mozioni presentate dalle opposizioni, mai trattate in consiglio”.

Sulle donazioni ricevute dal Comune ha precisato che “i soldi che l’Ente movimenta non possono che essere soldi presenti nel bilancio comunale. Se è stato fatto un accesso agli atti e l’ufficio non ha risposto vuol dire che in questo momento era impossibilitato, come tempi, a dare questa risposta. Non c’è assolutamente nulla di misterioso”.